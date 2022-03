Není jim lhostejný osud těch nejmenších, kteří se ocitli ze dne na den bez svého domova. Na útěku před válkou si jejich matky stačily pobrat většinou jen základní věci, které se vešly do jedné tašky. Děti se ocitly v cizí zemi a nechápou co se děje. Vojáci se proto rozhodli uspořádat už podruhé sbírku hraček pro ty nejmenší. Poprvé to bylo nedávno pro pacienty dětského oddělení sokolovské nemocnice. Nyní hračky míří ukrajinským dětem a lidé, kteří je posílají, doufají, že jim na tvářích vykouzlí úsměv a alespoň na chvíli dají zapomenout na nelehké dny, které spolu se svými rodinami prožívají.