Vězeňská služba z Plzně a z Ruzyně předvedla pět ukázek všestranné služební kynologie. „Ukázali jsme zadržení a zajištění pachatele, následný převoz zpět do věznice,“ popsal Jiří Princ z Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR.

„Vojenský prostoru Bahen jsem navštěvoval už v dobách, kdy se tu ještě žádná oficiální akce nekonala. Jezdili jsme si sem s kamarády zablbnout s džípy,“ sdělil Miroslav Husák z Plzně, který na letošní ročník vyrazil i s malými vnoučaty, Sebíkem a Violkou.

Fiktivně zaměstnal bratra, aby měl zdarma léčbu v nemocnicích. Odsoudili je oba

„Líbí se mi tanky, těšil jsem se, že uvidím techniku z dob světových válek. Do paměti se mi zapsal tank vyrobený ve Škodovce. Na Bahnech už jsem byl před lety, ale to jsem byl ještě malý a moc si to nepamatuji, řekl desetiletý Pavel Musila, který do vojenského prostoru přijel z Plzně i s tatínkem.

Ukázku techniky předvedli i hasiči. „Převážně se jednalo o cisterny, které mají terénní podvozky, aby byly schopny zasahovat v lesích jako jsou tady v Brdech,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Na dynamické ukázce měli hasiči dva lesní speciály, Mercedesy Unimog, „Jsou to kratší auta s velkou manévrovatelností a mají obrovskou prostupnost terénem. Vyrábějí se právě proto, aby se s nimi dalo zasahovat v lese,“ vysvětlil Poncar.

Počasí umožnilo i ukázku hašení lesního požáru, hlavní roli sehrál vrtulník s takzvaným bambi vakem (podvěšenou nádrží na vodu, pozn. red.).

Z Plzně zmizí značka Škoda i okřídlený šíp

Odpolední část programu patřila velké historické ukázce bojů v pohraničí v roce 1938. „Původně jsme zvažovali i zpracování operace Anthropoid, ale ta se do prostředí Bahen příliš nehodí,“ vysvětlil František Koch ředitel Muzea na demarkační linii.

Vloni byla Bahna jen v online přenosu, bez diváků, a dva ročníky předtím byly zrušeny kvůli covidu.