Mariánské Lázně se totiž v těchto dnech v rámci výstavy v ulicích vrátily do doby před pětasedmdesáti lety.

Na osmi výlepových plochách Městské muzeum Mariánské Lázně ve spolupráci s Technickým dopravním servisem umístilo celkem 150 plakátů. Vrátí kolemjdoucí do prvního poválečného období roku 1946. Lidé si mohou přečíst plakáty k zápisu do hudební školy, k 1. poválečnému zahájení lázeňské sezóny, pozvánky na předvolební shromáždění, kulturní i sportovní událostí. „Zajímavostí může být zákaz překračování hranic s pohrůžkou použití zbraní, jako určitou paralelu s dnešní dobou jsme nechali vylepit i plakát k povinnému očkování dětí proti záškrtu,“ uvedl ředitel muzea Jaromír Bartoš. Plakáty najdou Mariánskolázeňští v Hamrníkách, u Luny, na Voře, Panských polích, v Husově ulici, na Úšovické křižovatce, u pošty a u Cup Vitalu.

Výstava v ulicích se setkala s kladným ohlasem. „Je to vážně dobrý nápad,“ zhodnotila Eva z Mariánských Lázní. „Já ve svém věku asi nezavzpomínám, ale pousměji se nad tím. Mám ráda všechno, co souvisí s historií, takže to jen vítám,“ dodala.