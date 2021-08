Žírovice, které spadají pod Františkovy Lázně, jsou rychle expandující městskou čtvrtí a díky Národní přírodní rezervaci Soos sem zavítá více turistů než dříve. Lidé i cyklisté si cestu zkracují přes nebezpečnou komunikaci, kudy denně projede patnáct tisíc vozidel, třetina z toho nákladních.

Silnice I/21 náleží státu a patří do sítě evropských silnic. Jde o přivaděč ke dvěma hraničním přechodům. „Je to bariéra pro městkou část Žírovice, nově vznikajícímu OC Horní Lomany, ale také pro cyklo a pěší turistiku ve směru na Národní přírodní rezervaci Soos. Mám radost z toho, že město získalo téměř po pěti letech stavební povolení. Není to jednoduchá stavba, protože na zmiňované komunikaci je třeba fakticky postavit most,“ říká starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.

Dle starostových slov bylo projednávání velmi složité, protože silnice patří státu a bylo potřeba vyjednávat s ministerstvem dopravy a správcem komunikace Ředitelství silnic a dálnic. „ V současné době se ještě dokončuje rozpočet, který je nutnou součástí žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kterou budeme podávat na podzim. Pokud budeme úspěšní, docílíme stoprocentního zamezení střetu pěších a cyklistů s automobily,“ vysvětlil starosta.

Lidé, kteří bydlí poblíž tohoto úseku a často si tu cestu zkracují, změnu vítají. „Přecházet silnici z Františkových Lázní směrem na Žírovice je pro naši rodinu prakticky nutnost. Moje žena nemá auto, a tak si cestu ke své mamince zkracuje tímto způsobem. Máme sice strach, ale chodíme tam pořád. Budeme vděční, až se tento záměr zrealizuje - už kvůli dětem,“ dodává Martin K. z Františkových Lázní.

Když vše půjde podle plánu, začne stavba v příštím roce. Odhadovaná délka prací je přibližně osm měsíců a během té doby tu vznikne tzv. bypass - dočasná silnice na vedlejším pozemku. Náklady se vyšplhají cca na 40 milionů korun a dotace by mohla pokrýt až sto procent uznatelných nákladů.