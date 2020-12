KARLOVARSKO

I během dubna byl hlavním tématem regionu koronavirus. V pohraničí se řešily problémů pendlerů, prodavačky z hypermarketů si stěžovaly na to, že nedostávají roušky, a zavíraly se další provozovny a závody. Výjimkou nebyla ani sklárna Moser, která v první vlně jen těžko dokázala zajistit dodržování opatření na pracovišti. Dočasně ukončila provoz do konce dubna. Uzavření provozu oznámil i hotel Imperial, který propustil své zaměstnance, všichni obdrželi odstupné. V tomto měsíci také organizátoři definitivně oznámili, že filmový festival se odkládá na podzim. Ani v tomto termínu se ale nakonec neuskutečnil.

CHEBSKO

Zámek Kynžvart se stal jednou z deseti evropských památek, které obdržely prestižní ocenění, označení Evropské dědictví. Zasloužil se o to kancléř Metternich a jeho Liga k zachování míru v Evropě. Formuloval se svými kolegy principy, díky nímž by mělo být možné udržet celosvětový mír. To se stalo v roce 1840 právě na Kynžvartě

V dubnu hrál ´prim´ v počtu nakažených koronavirem okres Cheb. Přestože si mnoho občanů myslelo, že příčina je hlavně v pendlerech, hygienici ale toto tvrzení vyvraceli. Vyšší počet osob s covid-19 souvisel podle nich s plesem v Mariánských Lázních a také nákazou v chebské nemocnici. Mariánské Lázně se dočkaly nových trolejbusů. Na pořízení osmi nových strojů dostala Městská doprava Mariánské Lázně dotaci 81,8 milionů korun.

SOKOLOVSKO

Poprvé v historii města začalo v Sokolově působit autokino. Promítalo se na parkovišti koupaliště Michal a zájem byl veliký. Městský dům kultury tím zajistil náhradu klasického biografu v době vládních omezení.

Pendleři spolu s patnácti poslanci a senátory napsali dopis ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi. Upozorňovali v něm na těžkou situaci lidí pracujících za našimi hranicemi. (jako, bež, roc)