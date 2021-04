Plovárny prodělávají každý rok. Dva venkovní a jeden krytý plavecký areál má málokteré okresní město. Přesto chce Sokolov tento komfort lidem nadále poskytovat. Vedení města je pro ztráty zaplatit. Konečné slovo budou mít zastupitelé.

"Zjednodušeně řečeno, za koupání dá Sokolov 10 milionů ročně," říká starostka Sokolova Renata Oulehlová. V krytém plaveckém bazénu, který je mezi veřejností velmi oblíbený, činí loňská ztráta 5,5 milionu korun. Podle sokolovského místostarosty Jana Picky je tato ztráta každoroční. "Vloni se na jedné straně ušetřilo za provozní náklady, ale na straně druhé zase kvůli koronaviru a vládním opatřením vypadly bazénu příjmy ze vstupného," říká Picka.

Další finanční injekci posílá Sokolov na provoz venkovního koupaliště Michal, které se nachází v místě bývalého hnědouhelného lomu Michal. Příplatek města činí 750 tisíc korun ročně. Majitelem koupaliště je Sokolovská uhelná. Zbylé miliony, do celkových zhruba deseti, jsou ztráty na městském koupališti. Sokolovská bytová, která spravuje městské koupaliště, bude mít letos volnější ruce. Po loňské sezoně totiž skončila po pěti letech takzvaná doba udržitelnosti. Koupaliště bylo před pěti lety revitalizováno z evropských dotací. Po tuto dobu musel provozovatel udržet projekt beze změn.

„V následujícím období plánujeme dokončení revitalizace celého areálu, kde kromě drobných oprav připravujeme opravu pláště objektu strojovny. Chceme také rozšířit možnosti občerstvení,“ uvedl jednatel společnosti Erik Klimeš.

Lidé si nedovedou představit, že by o plovárny či bazén přišli. "V parních letních dnech by to byla v rozpáleném městě katastrofa," říká Pavel Stejskal ze Sokolova. A představit si to nedovedou nejen ti místní. Koupat se do Sokolova totiž jezdí i hodně lidí například z Kraslic, kde si o podobných možnostech mohou nechat jen zdát. Lidé tam mají na koupání několik možností, ale žádnou v místě bydliště. Nejbližší krytý bazén je v 15 kilometrů vzdáleném německém Schönecku. V Německu je i nepřeberné množství přírodních koupališť. Řada lidí ale volí i zmíněný Sokolov.

"Jezdím na koupaliště Michal hlavně kvůli tamním atrakcím a dobrému zázemí. V zimě je jasnou volbou sokolovský krytý bazén a jeho parní komora nebo sauna," říká Laďka Fedorová z Kraslic.