Trojice Romů ho napadla s neobyčejnou brutalitou a je štěstí, že útok přežil. K útoku došlo v polovině června a zraněný muž byl po tomto útoku hospitalizován v nemocnici a byla mu vystavena několikatýdenní pracovní neschopnost. Dvěma útočníkům nyní hrozí až desetileté vězení.

"Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání a muže ve věku 31 a 44 let obvinili ze spáchání zločinu těžkého ublížení na zdraví. Třiadvacetiletý muž byl obviněn ze spáchání přečinu ublížení na zdraví. Kromě toho byli navíc všichni tři obviněni ze spáchání přečinu výtržnictví. V případě prokázání viny hrozí mužům ve věku 31 a 44 let trest odnětí svobody až na deset let. Třiadvacetiletému muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři roky," řekl mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Zdroj: Čtenář

Lidé odsuzují brutální útok u minulého týdne a obávají se, že se může opakovat. V incidentu, při kterém dupali muži na hlavu a poté mu sebrali klíče a telefon, vidí loupežné přepadení a pokus o vraždu.

Lidé požadují co nejpřísnější tresty a také řešení celé situace. Okolní města se nepřizpůsobivých občanů zbavují například tím, že zavádějí bezdoplatkové zóny, kam úřady neposílají jednu z dávek, doplatek na bydlení. Jako první s tím začal Sokolov. Nepřizpůsobivé občany nechtějí ani v sousední Rotavě. Podle informací Deníku byl jeden útočník z Kraslic, zbylí dva ze Sokolova.