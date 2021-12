Ve větších městech si prodejci neváhají naúčtovat i zabití kapra. A kdo nemá rád kapra, nemusí zoufat. Například řeznictví v Šindelové na Kraslicku nabízí více druhů živých ryb a uspokojí i toho, kdo by chtěl mít na vánočním stole amura, pstruha nebo dokonce jesetera.

"Prodej ryb začal v úterý ráno a budeme zde do čtvrtka 23. prosince. Kromě kaprů šupináčů si lidé mohou koupit amura, sivena amerického (pstruh) či jesetera. Co se ceny týká, kapra jsme oproti loňsku zdražili o pět korun na letošních 105 za kilo živé váhy. Je to výběrový kapr, kterého jsme si nechali přivézt z Mariánských Lázní. Jde o šupináče, lysci nebyli. Pstruha jsme naopak zlevnili, protože jde o náš vlastní chov," řekl prodejce ryb Petr Bušek. Kapr a amur jsou podle něj ryby na Vánoce na řízek.

Vodohospodáři zdraží od nového roku obcím a městům vodu

"Pstruh se připravuje klasicky a jeseter je pro lidi, kteří tomu hoví a znají tento druh masa," dodal Bušek.

Zabití, vykrvení je zdarma, za odšupinkování a vykuchání si případní zájemci zaplatí vždy po dvaceti korunách. Jedním ze zákazníků byl i Jaroslav Sloboda z Kraslic. "Byli jsme nakupovat dárky v Karlových Varech a měl jsem za úkol koupit rybí vnitřnosti. Prodejci tam za ně chtěli 400 a více korun. Jsou to blázni. Cestou domů jsme jeli přes Šindelovou a tady je měli za 200 korun," řekl.

Prodejci byli v úterý vidět i u sokolovského Tesca. Tam byl k mání kapr za 80 až 110 korun, podle toho jak velkého si zákazník přál. Ti menší byli levnější, kilogram větších dražší.