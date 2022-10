"Dostáváme dotazy o tom, že vlček má být utracen. Jako stanice o tom nic nevíme. Ale víme, že veterináři pokračují v jeho léčbě. Vlk nabírá na síle. Jeho stav se opět zlepšil. Pokouší se postavit na přední nohy. I když má problémy s čelistí, tak sám žere i pije. Dokonce se přestěhoval do nového, většího pokojíčku," říká za Droseru Tomáš Vladimír Smolík. Záchranáři v pondělí dokonce vyrazili na pražskou kliniku, kde je momentálně vlk umístěn. "Je v dobré kondici a pokud mu to vydrží, v což věříme, tak ve středu půjde na plánovanou operaci kyčlí. Držte mu palečky. A všem děkujeme za obrovskou podporu a velký zájem o vlčího pacienta. Díky," míní záchranář.

Po plánovaných operacích záchranáři z Drosery přivezou vlka zpět na Bublavu. "Poté se obávám, že už nebude moci být vypuštěn zpět do přírody. Zůstane zřejmě u nás," dodal Smolík.

Vlka o posledním zářijovém víkendu našli houbaři v příkopu u silnice mezi Horní Blatnou a Potůčky na Karlovarsku. Nemohl na zadní nohy. Podle záchranářů se vlk v Karlovarském kraji vyskytuje, ale pouze na vrcholcích Krušných hor. Spatřit ho na vlastní oči se podaří málokomu.

Alena Boháčová z Kraslic se rozhodla udělat pro záchrannou stanici dobročinnou sbírku. "Je to výzva pro šikovné ručičky a lidi s dobrým srdcem. Dne 28.října bychom rádi uspořádali charitativní prodejní akci v Kraslicích před kostelem, a to právě pro Droseru. Kromě malovaných kamínků, které se už tvoří, bych ráda oslovila i ostatní, jenž by pro tuto akci věnovali nějaké ručně vyrobené výtvory, popřípadě na akci upekli něco dobrého. Vše se bude tento den prodávat a veškerý výtěžek bude předán Droseře. Kdo by se rád zapojil, prosím, kontaktujte mě," vyzývá veřejnost Boháčová.