Stalo se tak poté, co ho někteří z myslivců viděli samotného. Podle nich pobíhá vlk s obojkem a vylísaný po operaci po loukách, vyhublý a sám. A nemusí návrat do přírody přežít.

Odborníci z Mendelovy univerzity, kteří dali vlkovi telemetrický obojek, tvrdí, že potřebuje čas a úhyn mu nehrozí. "Na počátku byly dvě možnosti. Buď vlka odsoudit k doživotnímu zajetí, nebo se pokusit o jeho návrat do přírody. Po konzultacích s experty ze zahraničí, kteří mají se záchranou zraněných vlků zkušenosti, panovala shoda na té druhé. Zkusit jeho návrat do přírody. Je to dlouhodobý proces s nejistým výsledkem," zveřejnila Mendelova univerzita v Brně.

"Vlk byl při vypuštění opatřen telemetrickým obojkem, který v pravidelných intervalech zaznamenává jeho aktivitu. Víme, že se pohybuje v teritoriu domovské smečky a pravděpodobně přijímá potravu. Našly se zbytky jeho trusu i s chlupy. Z dat, která máme k dispozici, nevyplývá, že by zvíře nyní vykazovalo nějaké znaky atypického chování a bylo třeba je odchytávat. Vlk má telemetrický obojek právě proto, aby mohli experti vyhodnotit, kde a jak se pohybuje. Zvíře, které bylo po delším čase vypuštěno zpět do přírody, potřebuje především klid, aby si zvyklo na okolní prostředí," říká mluvčí univerzity Tereza Pospíchalová.

Na průzkum lokalit, kde byl vlk viděn, se vydávají i záchranáři z bublavské Drosery, do níž se Bubla dostal bezprostředně poté, co ho nalezli turisté zraněného v příkopu po srážce s autem.

"Nám vádí, že nemáme aktuální údaje, kde je. Poslední jsou ze 17. ledna. byli jsme se i osobně podívat tam, kde nám myslivci řekli, že ho viděli. Máme informace prakticky jen od nich a také z fotopastí. Ozývá se nám řada lidí i institucí s tím, že po vlkovi chtějí pátrat. S díky jim oznamujeme, že vlk potřebuje klid. Data o jeho pohybu máme přislíbené, tak uvidíme," uvádí Vladimír Tomáš Smolík z Drosery.

Vypuštění Bubly do přírody předcházelo detailní zhodnocení jeho zdravotního stavu veterináři, konzultace chování vlka s experty na obdobné případy ze zahraničí a analýza DNA k určení příslušnosti ke konkrétní krušnohorské smečce. Vlkovi byl nasazen telemetrický obojek, který umožňuje sledování jeho pohybu. Před vypuštěním zvířete byl informován uživatel honitby a orgán státní správy myslivosti. Celá akce proběhla v úzké součinnosti Národní sítě záchranných stanic, Mendelovy univerzity v Brně a státní Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která koordinuje Program péče o vlka obecného v ČR.

„Z analýzy DNA vyplývá, že vlk patří ke smečce, která se pohybuje v oblasti Božího Daru. Telemetrický obojek nám poskytuje přesné údaje o tom, kde se pohybuje a jak se chová. Tyto poznatky můžeme využít v dalších obdobných případech a jsou proto mimořádně cenné. Důležitá je informace od italských kolegů z Centro Tutela Fauna – žádného z 83 jimi vypuštěných vyléčených vlků nebylo potřeba zpětně odchytávat, nezačali vyhledávat přítomnost lidí. Zásadní je, aby vlk byl vypuštěn poblíž místa, kde byl nalezen. Je pak velká šance, že najde svou původní smečku a začlení se do ní. Vlci totiž dokáží rozpoznat členy své smečky i po delším odloučení,“ doplňuje Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Vlk, kterého lidé našli vloni sraženého v Krušných horách a starala se o něho Záchranná stanice handicapovaných živočichů Drosera v Bublavě, se stal zvířecí celebritou. Na jeho péči se vybraly miliony korun.