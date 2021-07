Záchranná stanice živočichů Soos plánuje velkou proměnu

Stanice pro záchranu živočichů Soos se chce zapojit do výzvy ministerstva životního prostředí k rekonstrukci záchranných stanic, která by měly vyjít v příštím roce. Když vše dobře dopadne, mohly by se prostory zvířecí ošetřovny proměnit k nepoznání.

V příštím roce vyjde na Ministerstvu životního prostředí výzva k rekonstrukci záchranných stanic. Stanice pro záchranu živočichů Soos se chce také připojit. | Foto: Deník/Kateřina Butaki

„Stanice není v dobré kondici, tak se do výzvy chceme určitě přihlásit. Podporu nám slíbilo i město Františkovy Lázně, které doplatí část, kterou dotace nepokryje, což bude dvacet procent, říká Zdeněk Soukup, správce Národní přírodní rezervace Soos. Pokud vyjde plánovaný záměr, záchranná stanice se změní k nepoznání. „Určitě by měla mít vybavenou ošetřovnu, kterou bude pravidelně navštěvovat veterinář a hospity pro operovaná zvířata. Potom bychom chtěli udělat prostor pro malou léčebnu, kde bychom zraněná zvířata léčili. Také rozhodně potřebujeme nové voliéry pro trvale handicapovaná zvířata, to znamená, že tady vznikne krásná parazoo, která bude sloužit jak k edukaci dětí, tak se stane oblíbeným vyhledávaným turistickým místem, vysvětluje správce Soosu. Stanice pro záchranu živočichů přijímá veškeré zvířecí pacienty s výjimkou medvěda, vlka a rysa, protože na to není momentálně uzpůsobena. Zdeněk Soukup zavzpomínal na svého oblíbeného pacienta. „Pacientů je víc, ke kterým jsem si udělal větší pouto, ale vekou mou srdeční záležitostí byl výr, kterého jsme nedávno, po roce a půl, vypouštěli. Každý týden vypouštíme několik vyléčených zvířat,“ dodává. Dostat se přes sloupky do lázní bude složitější, systém byl zneužívaný Přečíst článek › Do první fáze projektu jsou zahrnuty nové voliéry, funkční ošetřovna a sklad krmiva. Náklady vyjdou na zhruba pět milionů korun. Záchranná stanice Soos se také zapojuje do strategie, kterou vypracovala Agentura ochrany přírody a krajiny k záchraně populace sovy pálené v regionu. Cílem je zlepšit životní podmínky živočichů v krajině. Budou na ní spolupracovat obce v regionu a tvoří se nová pracovní skupina složená ze zemědělců, pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny, NPR Soosu, DDM Sovy a dalších.

