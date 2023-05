Je to takový malý zázrak. Tříletý pejsek Argo, který se zaběhl na Tachovsku a spadl do štoly, měl obrovské štěstí. Po 24 dnech ho náhodou objevil jeden z hasičů, hledající vhodné prostory pro výcvik. Psa se tak podařilo zachránit. Podle šťastného majitele bude v pořádku.

Po zaběhlém Argovi pátral majitel 24 dní, než ho hasiči zachránili ze štoly. | Foto: HZS

Tříletý border teriér Argo se zaběhl 15. dubna nedaleko policejní střelnice ve Stříbře. Majitel po něm pak více než tři týdny marně pátral, nic nebyla platná pomoc lidí či vypsání odměny. Až 9. května pomohla šťastná náhoda. „Chlupáče náhodou objevil náš kolega při mapování terénu vhodného k provedení cvičení,“ řekl krajský mluvčí hasičů Petr Poncar s tím, že na místo byli přivoláni hasiči ze stanice Stříbro, kteří pejska ze štoly Nový Prokop zachránili. „Poté, co jej hasiči pomocí lezeckých prostředků vysvobodili a dali mu napít, byl předán městské policii,“ doplnil Poncar.

Od strážníků si Arga převzal jeho šťastný majitel. „Zřejmě tam měl naštěstí přístup k vodě. Je hodně vyhublý, ale je v pořádku. Prohlédl ho veterinář, dělal mu testy a nic mu není. Normálně žere, běhá, kadí, čurá, všechno… Je to neskutečné, po takové době. Jsem moc rád, že se pejsek našel,“ svěřil se Deníku dojatý chovatel. Ten děkuje všem hasičům v čele s nálezcem psa Vladislavem Barešem. „Jsou to skvělí chlapi. A děkuji i všem lidem, kteří mi pomáhali, kterým to nebylo lhostejné. Zejména chci poděkovat jedné kamarádce, která mi byla oporou, vážím si jí za to,“ uzavřel majitel Arga.