„Už nic neplánuji. Nyní jsem si opravil hrobku. My totiž máme dvě, kde jsem doladil i písmena, takže už vím, do čeho jdu,“ vyprávěl s tím, že je důležité se neustále na něco těšit. „Když uleháte, tak si nezapomeňte říct, na co se těšíte zítra. Můžete si například říct na dobrou snídani, na to, že si přečtu hezkou knížku, že se potkám s mými přáteli nebo poznám fajn lidi. Těšit se stále na něco je moc důležité. Když se probudíte a svítí sluníčko, tak je hezky a když prší, tak například pozitivum na dešti je to, že porostou houby. Na všem je dobré si hledat to hezké a příjemné, protože důležitý je úhel pohledu, takže vše obracet na pozitivní stranu,“ uzavřel.

V Chebu se ucházejí o post starosty v zářijových volbách kandidáti z řad učitelů