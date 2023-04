„Pokud chcete vidět sami sebe s nadhledem, přijďte se podívat na třetí díl amatérské žihelské komedie Včera, dnes a navždy,“ zve režisér Jiří Bláha na promítání svého nejnovějšího filmu. Vyprodaná premiéra se koná v pátek 21. dubna, repríza o den později od 19 hodin v Národním domě v Žihli.

Žihelské komedie jsou podle jejich tvůrců odrazem běžných situací, které znají lidé ze svého života či z okolí. „Proč vymýšlet něco nového, když se komediální situace dějí kolem nás? Stačí jen poslouchat,“ říká režisér.

Třetí díl má premiéru patnáct let od natáčení první komedie Včera, dnes a zítra. A i když známé rčení říká Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, žihelští (ne)herci prý prakticky neváhali. „Kdo mě zná, ví, že jsem pro každou srandu, takže když mi Jirka roli nabídl, šla jsem do toho okamžitě. Tehdy i teď,“ říká Milada Sandnerová, představitelka filmové Aničky Komorousové. „Je ale fakt, že člověk je o dost starší a texty už mi do hlavy nelezly, jak bych chtěla,“ dodala.

Podobně mluví i Martina Rambousková, její filmová kamarádka Mirka. „Věděla jsem, do čeho jdu, takže v tomhle byl třetí díl už snazší. Navíc se mi s Miladou, naší žihelskou Helenkou Růžičkovou, hraje výborně,“ směje se Rambousková, která učí v žihelské mateřince. S tím, že by jí kvůli účinkování ve filmech inspirovaných Troškovými komediemi Slunce, seno… klesl u rodičů respekt, se prý nesetkala. „Autoritu si umím získat, ale stejně jsem se s ničím takovým nesetkala. Lidi reagovali dobře.“ Obavy ze ztráty respektu neměl ani Otto Huček, filmový manžel Milady Sandnerové. „Kdo nic nemá, nemá co ztratit,“ říká Huček s ironií sobě vlastní.

První díl amatérské žihelské komedie Včera dnes a zítra vznikl už v roce 2008, o čtyři roky později měl premiéru druhý díl – Včera dnes a pozítří. Na třetí díl si diváci museli počkat. Nápad sice byl, ale nebyl čas na zpracování. „Napsat to nám umožnil až covid. Nebylo co dělat, tak jsme s Martinem Karnetem sedli a dopsali scénář,“ popisuje režisér Jiří Bláha s tím, že se děj bude točit hlavně kolem voleb a podnikatelského záměru staršího ze synů Komorousových.

Největším úskalím se ukázala být snová erotická scéna, v níž se má objevit spoře oděná dívka. „Záběr tak na sedm vteřin. Ale sehnat tu dívku bylo skoro nemožné. Tuhle scénu jsme dotáčeli až letos v únoru,“ popisuje režisér, který upozorňuje, že i když se za patnáct let profesně posunul, stále jde o amatérské dílo, na kterém nepracuje štáb dvaceti třiceti lidí, ale točil ho sám. Takže třeba neřeší účesy, které se během natáčení několikrát změní. „To jsou ty perličky, které k tomu patří. Ale mám obrovskou radost z technického pokroku, který je znát,“ podotýká Jiří Bláha, který je jako autor či dramaturg podepsaný pod řadou televizních pořadů. Coby režisér má na svém kontě několik dokumentárních portrétů například o životě Heleny Růžičkové, Jaroslava Uhlíře, Františka Filipovského nebo Jiřího Krampola.

Obě předchozí komedie už mají na serveru YouTube téměř milion zhlédnutí. A nejspíš i díky tomu se Žihelští setkávají s ohlasy stále. „Loni v létě jsem třeba byla na Zahradě Čech v Litoměřicích a přišel za mnou nějaký pán a ptal se, jestli jsem nehrála v tom žihelském filmu. Když jsem mu to potvrdila, měl radost a že prý s tatínkem viděli oba díly a hned se ptal na třetí díl,“ popisuje Milada Sandnerová, již oslovují i lidé v obchodě nebo třeba průvodčí ve vlaku.

Výsledek několikaměsíčního postupného natáčení zatím viděl pouze režisér. Ostatní film uvidí až na promítání. „Člověk sice čte scénář, vidí, co se natáčí, ale výsledek mě pak vždycky překvapí a dojme,“ dodává Milada Sandnerová.

Vstupenky na sobotní reprízu jsou v prodeji na OÚ Žihle. „Budou k dostání i na místě před promítáním,“ upozorňuje žihelský filmař.