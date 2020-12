Například u obchodního centra v Pivovarské ulici v Chebu bylo v sobotu odpoledne možné bez problémů zaparkovat. „Trochu jsem se toho bála,“ řekla jedna z nakupujících. „Ale zaparkovala jsem na první dobrou, nikde v obchodě jsem se netlačila.“

Jana Hofmannová z Chebu vyrazila pro posledních pár vánočních dárků. „Jindy mám v tuto dobu už dávno nakoupeno,“ uvedla. „Ale letos to bylo trochu jiné. Hodně dárků jsem nakoupila přes internet, ale jsou věci, které přes něj prostě nenakoupíte. Jsou to většinou drobnosti, kde se vám nevyplatí platit za dopravu, nebo oblečení, které potřebuji vidět.“

Daniela Sýkorová z Mariánských Lázní zase čekala na to, až bude moci posledních pár věcí koupit s manželem. „Muž končí v zaměstnání až pozdě, je tedy problém se někam s ním vypravit. Nechali jsme to proto na poslední adventní víkend. Odkládali jsme to už dlouho, spíš jsem tušila, že velké nápory budou na začátku adventu než na jeho konci. A říkám si, že jsme dobře udělali, nestála jsem frontu ani před malými obchůdky, které pouštěly dovnitř jen omezený počet návštěvníků. Toho jsem se bála asi nejvíc.“

Stejně pohodová situace byla například před obchodním centrem Michal v Sokolově, kde nakupující neměli problém ani s hledáním místa na parkování nebo frontami před menšími obchody.