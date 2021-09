"První těhotenství a mateřství jsem se hodně hledala, prošla jsem si náročnými porody, kdy jsem i já sama bojovala o život. Řekla bych, že posledním porodem jsem prošla určitou transformací. Byl to pro mě důležitý životní milník. Cítila jsem tak potřebu sdílet své zkušenosti i s jinými ženami a tím je také podpořit," vysvětluje.

Dodává, že jako porodní asistentka sama viděla, co je v praxi a systému potřeba změnit, aby ženy nacházely podporu, aby se mohly efektivně léčit a také, aby měly možnost rychlejšího zotavení po porodu

Kniha se proto dotýká těchto citlivých témat a autorka se opírá o své zkušenosti. „Velkým problémem je tabuizované téma, a to poporodní deprese. Čerstvé maminky se s tímto problémem setkávají, ale systém, který by se tím měl zabývat ve zdravotnictví v České republice chybí. Bohužel tuto problematiku lékaři příliš neřeší, protože v tomto systému pro to zatím není místo. Myslím si, že je důležité se o ženy zajímat i po porodu, a to právě kvůli komplikacím z něj. Bohužel je to ale o penězích, systému a politice. Věřím, že i díky mé knize se ženy o sebe začnou více zajímat, hledat odbornou péči a postupně nacházet cestu k sobě,“ říká.

Myslí si, že porodnictví jako takové zasáhl mimo jiné i komunismus. "Jak řekl Václav Havel, potrvá tak padesát let, než se vše po revoluci stočí zase trochu jiným směrem. Ještě jedna generace potřebuje dorůst, aby žila v jiných podmínkách a měla jiné myšlení. Problém asi vidím v tom, že lidí, kteří chtějí měnit staré struktury je stále málo. Stále je na čem pracovat a postupovat postupnými krůčky,“ uvádí.

Kniha, jejíž křest se konal 16. září v kavárně Bonjour v Karlových Varech, je určená všem ženám, nejen těhotným. „V České republice jsou porodní asistentky vnímány především jako průvodkyně těhotné ženy, ale já se snažím tuto profesi vrátit do fáze, kdy byla průvodkyní celým životem ženy. V knize se věnuji, jak mladým dívkám, vyzrálým ženám a přecházím i ke stáří,“ popisuje autorka.

Kmotrou knihy se stala Dominika Bártová. Lze ji zakoupit online na e-shopu www.zdravizeny.com.