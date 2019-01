Sokolov - Kuriozity lidského těla, jakými jsou člověk s jedním nebo naopak více očima, nebo bez rukou i nohou, různě srostlá siamská dvojčata nebo muž s vlčím syndromem.

Výstava WAXWORK představí zvláštní lidi z vosku. Foto: repro Deník | Foto: Deník / Lucie Žippaiová

I tyto anomálie by měly být k vidění na výstavě voskových figurín WAXWORK – Zvláštní lidé. Ta míří do Sokolova a po celý příští týden by jednotlivé figuríny měly zaplnit loutkovou scénu v Hornickém domě.

Výstava je inspirována jedinci, kteří skutečně žili a svým vzhledem se lišili od ostatních. Tato expozice obsahuje 25 věrných napodobenin. Při výrobě byly použity oční a zubní implantáty, běžně používané v medicíně, takže tyto exponáty působí dokonale živým dojmem. Expozice pochází z antropologického muzea v Petrohradě, které před lety vyhořelo. Jsou zde také dvě ukázky mučicích nástrojů: dvě hašteřivé ženy jsou donucené pomocí dřevěného nástroje se na sebe dívat, avšak je jim znemožněno se navzájem jakkoliv dotýkat – mají dřevem omezený i pohyb rukou. Druhým mučicím nástrojem je sud, který má alkoholika odnaučit jeho zlozvykům.

Výstava se bude konat na loutkové scéně v Hornickém domě od pondělí 28. ledna do neděle 3. února, denně od 10 do 18 hodin. Podle organizátorů je vhodná pro všechny věkové kategorie.