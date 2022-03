Dokonce i dětská certifikovaná obuv může mít tvarovanou stélku podpírající podélnou klenbu. Správná funkce nohy je těmito mechanismy blokována. U konvenční obuvi dochází ke špatnému stereotypu odvalu a odrazu. Nejdříve patou dopadneme na zem, kterou vlastně ani nevnímáme, a poté se pasivně ‚zhoupneme‘ přes zvednutou špičku. Chybí tedy aktivní odraz z prstů. U správné chůze funguje noha ve smyslu tlumiče, který se stane v rámci odrazu silnou pákou umožňující lokomoci vpřed.“

Benefity bosé chůze

Když chodíme naboso, máme úplně jiné vnímaní vlastního těla. Najednou se chůze stává pomalejší, vědomější. Krok je kratší. „Noha může aktivně pracovat, vnímat a číst terén. Na základě toho může kvalitněji reagovat a přizpůsobovat se terénu. Došlap je měkčí a tišší, odraz vychází ze všech prstů a zejména z palce, což klasická bota neumožňuje. Velkým benefitem je pak větší otužilost, a to nejen nohou, ale celého těla,“ doplňuje Kinclová. Bosou chůzi doporučuje využívat jako doplněk při léčbě chronických bolestí zad, u problémů s pánevním dnem nebo různých funkčních, ale i strukturálních vad nohou.

Tehdy už je ale nutné vše konzultovat odborníkem na základě vyšetření. „Noha lidí, kteří nosí nevhodnou obuv, a noha lidí, kteří chodí často naboso, nosí správně anatomicky tvarovanou botu nebo barefoot obuv, se liší. Na první pohled. Je to dáno tím, že noha v konvenční obuvi časem převezme tvar boty. Tzn. palec a malíček jsou vbočené, prsty deformované. Naopak bosé nohy jsou na pohmat správně tonizované, teplé a mají správné vnímání,“ říká Kinclová.

Jako malá opička

Pro výměnu klasických bot za barefoot se rozhodla Jana Pichová z Prahy s manželem a přiznává, že začátky byly těžké. Při přechodu na barefoot boty vás mohou bolet chodidla, kotníky, lýtka nebo kolena. Jednoduše proto, že pro zakrnělé svaly a vazy je šok, když je najednou začnete používat. „Učili jsme se s manželem v podstatě znovu chodit. Všechno jsme šli třeba dvakrát déle. Manžel nosí barefoot boty neustále, já jsem zůstala někde na půl cesty kvůli těhotenství. Byla to obrovská váha navíc,“ vypráví mladá maminka dvou dětí.

„Všímám si, že pořád sklouzávám ke starým stereotypům chůze. V přírodě je to v pohodě, ale když jdu po asfaltu, tak mě z toho hrozně bolí záda. I tak ale vidím zlepšení. Moje prsty mají konečně prostor, noha se mi roztáhla. Klasické boty jsou mi nepohodlné, potřebuji už hodně široké.“ U Jany byl hlavní motivací vbočený palec, který se u nich v rodině dědí. Barefoot boty proto rovnou zvolila i pro svého dnes už tříletého syna. „Syn nikdy nepoznal jiné boty a je to na něm poznat. Jeho nožička je živá, zvládne neskutečné věci, běhá přes ledacos, ani nemrkne.

Skvělý je i způsob, jak s nožkou umí hýbat, jak si podává předměty, je jako malá opička,“ směje se Jana Pichová. Jediná nevýhoda podle ní je, že v barefoot botách může být kvůli slabé podrážce zima od země. To se však dá lehce vyřešit vlněnými stélkami nebo merino ponožkami. „Navíc se člověk stejně nejvíc zahřeje, když s nohou aktivně hýbe,“ dodává.

Fyzioterapeutka Lucie Kinclová potvrzuje, že se setkala s případy, kdy se pacientům díky správnému tvaru špičky problém s vbočenými palci výrazně zlepšil. „Konečně má palec v botě dostatek místa pro to, aby se opřel a noha se z něj mohla odrazit. Určitě ale doporučuji při přechodu na barefoot obuv u těchto diagnóz kombinaci s kvalitně vedeným cvičením a třeba tejpováním,“ radí Kinclová, která je také autorkou e-knih O dětských nožičkách a Zdravý vývoj dětských nožiček a jak na něj.

Co způsobí špatné boty

Podle odborníků škodí nohám zejména příliš úzká obuv a podpatky. „Úzké boty stahují prsty k sobě a ty pak nefungují správně,“ vysvětluje Andrea Součková, která barefoot boty nosí již osm let a vede specializovaný e-shop Naboso.cz. „Palce na nohou slouží k odrazu od země. Když je zavřeme do pevné boty, jejich funkci omezíme. Podpatky zcela mění těžiště těla. Stoupněte si na špičky. Co se stane? Zkrátí se vám lýtka a vypoukne bříško, cítíte tlak v oblasti bederní, méně používáte břicho a hýždě.“ Ji samotnou k barefoot botám přivedla vlastní zkušenost s bolestí kolen.

„Při stáži na univerzitě v Kanadě jsem běhala a pořád mě bolela kolena. Zkusila jsem barefoot boty, změnila se mi technika běhu i chůze a bolest odezněla.“ Od té doby už je nesundala a zdůrazňuje, jak mohou pomoci se zdravotními problémy, které nás nenapadne spojovat s botami a chůzí. Jedná se například o bolesti kyčlí, krční páteře a zad. „Co mě překvapilo, byl případ, kdy barefoot obuv pomohla při bolestech hlavy,“ podotýká Andrea Součková.

Když dítě chodí

Chodidlo samo o sobě je dokonalý komplex kostí, šlach a nervových zakončení. Ale aby mohlo správně fungovat, nesmí ho bota omezovat. Pokud ho zmáčkneme, obalíme velkými vrstvami, neplní své funkce a zakrní. Je dobré na to myslet už u dětí a ve chvíli, kdy začínají chodit, jim dát místo pevných bot protiskluzové ponožky nebo capáčky, aby nebyl ovlivněn přirozený pohyb chodidel. Ačkoli máme ve zvyku nadšeně nazout dětem první botičky, jakmile samy udělají pár prvních kroků, je vhodné je nechat prvně rozchodit a ani poté jim nožičky neuzavírat do pevných bot.

Právě díky dceři se k barefoot botám dostala i Klára Borlová, zakladatelka e-shopu Littleshoes.cz. „Když jí byl rok, obula jsem jí pevné boty a viděla obrovský rozdíl mezi pohybem naboso a v botách. Nechtěla jsem, aby se dceři špatně chodilo, začala jsem tedy hledat měkčí, lehčí boty, které umožní udělat plnohodnotný krok, odrazit se ze špičky. Pak jsem si uvědomila, že roli hraje nejen ohebnost podrážky, ale i tvar. Že v botě s vyvýšenou patou dítě stojí jinak – vystrkuje víc břicho, protože přenesením váhy do špiček se změní těžiště.

Že boty tvarem kopírovaly tvar nohy a nemačkaly prsty k sobě, byla další přidaná hodnota barefootové obuvi.“ Teď už ji nosí celá rodina a díky e-shopu obouvají i tisíce dalších nadšenců. „Barefoot boty jsou návykové, kdo zkusí to pohodlí, velmi těžko se vrací do úzkých pevných bot,“ usmívá se Klára Borlová.

Do města i na běh

Nejčastější otázka, která se s barefoot obuví pojí, zní, zda jsou vhodné do města nebo na běhání. „Nejvíce kvalitních studií na toto téma je zpracováno u elitních běžců. Zjednodušeně a z čistě mechanického hlediska můžeme říci, že nezáleží na povrchu, ale na způsobu dopadu a zpracování energie z dopadu,“ zdůrazňuje Lucie Kinclová. Na tvrdém povrchu je „nejtvrdší“ zpětná vazba, což většina nohou dobře vnímá a cítí, a může tak reagovat, což znamená, že změní styl došlapu a ten je pak měkčí.

Podle Kinclové je došlap spontánně veden spíše na střední část chodidla, aby noha „nenarazila“ patou. „Tato nejtvrdší zpětná vazba, například na betonu, klade vysoké nároky na chodidlo ve smyslu tlumiče,“ upozorňuje fyzioterapeutka. Pro běh kvůli tlumení otřesů by Klára Borlová zvolila trochu silnější podrážky, tedy klidně 7 mm, nebo do boty vložila 3mm vložku. Nejpodstatnější je ale stejně styl běhání, správný odraz a využití síly prstů.

Konec špatné chůze

Mezi nejčastější problémy s nohama patří vbočené palce neboli hallux valgus, propadlé klenby, příčně i podélně ploché nohy a patní ostruhy. U dětí to pak jsou nohy do X a noha plochovbočená „Pokud má dospělý nějaké pohybové zlozvyky, barefootové boty mu to víc ukážou, protože neplní korekční funkci a nejsou přehnaně protektivní. Není to ale tak, že se přezuji do barefootových bot a začnu správně chodit. Boty mi jen umožní přirozeně se pohybovat, odvinout krok, odrazit se ze špičky, což v mnoha konfekčních botách ani nejde. Ale v případě potíží je určitě fajn cvičit, stimulovat chodidla a posilovat klenby. Barefootové boty pak pomohou, aby se nohy dostaly do lepší kondice,“ říká na závěr Klára Borlová.

Zejména u starší generace může být podle fyzioterapeutky Lucie Kinclové problém atrofie tukového polštáře na patě a v oblasti hlaviček metatarzů. Taková noha nebude správně tlumit dopad. Nejrůznější problémy s chodidly, jako jsou kladívkové prsty, vbočené palce nebo patní ostruhy, je už potřeba řešit s odborníkem. Léčbou je pak vhodná obuv, které prsty a chodidlo nijak neomezuje. Tenká podrážka u barefoot obuvi však může těmto lidem vadit. „U klientů to řeším stélkou do boty, případně na míru zhotovenou ortopedickou vložkou,“ upřesňuje Kinclová.

Pokud chcete s barefoot botami začít, pro první krůčky je ideální příroda, měkký a rozmanitý povrch. Díky tenké podrážce rychle zjistíte, jak chodíte a jaké přitom děláte chyby. Více je pocítíte a donutí vás to chovat se k tělu ohleduplněji.