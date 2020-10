„Přesně minulý rok v tuto dobu jsem se pomalu dostával z klíšťové encefalitidy. Poprvé jsem měl horečky v půlce léta, asi týden poté, co jsem v lese sbíral borůvky a vrátil se s přisátým klíštětem. Jakmile začaly horečky, tušil jsem, že by to mohlo mít souvislost a jel jsem k praktickému lékaři. Ten mě poslal na lumbální punkci, ale ta nic nepotvrdila. Později jsem zjistil, že protilátky se vytvářejí až po čtrnácti dnech, takže na to ještě bylo brzy," vzpomíná Zbyněk.

Jelikož se mu udělalo líp, usoudil, že to asi s klíštětem nesouviselo a byla to nějaká letní viróza. Proto odjel s manželkou do Itálie k moři. "Druhý den ráno jsem se probudil s pocitem mravenčení za krkem, které pokračovalo až do rukou a nakonec i do nohou. Jelikož se domluvím italsky, nechal jsem se taxíkem odvézt na pohotovost, protože jsem se bál, že je to mrtvice. Úplně stejně se projevila u mého otce," vyprávěl.

POČTY

Česko je zemí s vysokým rizikem přenosu klíšťové encefalitidy z klíštěte na člověka.



Procento infikovaných klíšťat se u nás pohybuje v rozmezí 2–7 %.



Letošní počty nakažených jsou stále asi o 25 % vyšší než minulý rok.



Od ledna do června letošního roku onemocnělo v České republice celkem 158 lidí, v červenci to bylo již celkem 366 lidí, z toho dva zemřeli.



Proočkovanost české populace je asi 29 %.

Skončil na neurologii, odkud ho po infuzi pustili domů, že mrtvice to není a je jen přetažený. "V den, kdy jsme se z dovolené vraceli domů, se mi vrátila horečka a bolest hlavy. Vadilo mi světlo i hluk, třásly se mi ruce, takže musela řídit manželka, protože už jsem toho nebyl schopný," říká Zbyněk.

"Hned ráno po příjezdu do Česka jsem šel znovu k lékaři, že se bojím, že mám klíšťovku. Poslal mě do nemocnice, kde mi rovnou dali nějaké léky a udělali testy při odběru krve, kde se klíšťová encefalitida jen potvrdila. Rovnou si mě tam nechali. Měl jsem velké problémy se spánkem, ačkoli mi hrozně třeštila hlava a dokonce mi dávali léky na spaní, stále jsem jen koukal do stropu a počítal minuty," přiznává.

Z nemocnice Zbyňka propustili asi po čtrnácti dnech. Doma hodně odpočíval, na víc neměl sílu. Stále ho bolela hlava a většinu času prospal. Po měsíci se cítil lépe a chtěl se už vrátit do práce.

"Možná to nebylo to nejchytřejší, protože pracuji v kanceláři a většinu pracovní doby strávím u počítače a telefonováním, takže mě po pár dnech znovu začala bolet hlava. Snažil jsem se to vydržet, i když jsem cítil, že nejsem na sto procent fit, a občas přemýšlel, jestli si tímto spíše neubližuji," řekl Zbyněk.

"Teď po roce už vím, že jsem měl ještě trochu odpočívat, protože po dvou měsících jsem musel znovu na neurologii s neustupujícími bolestmi hlavy, kdy jsem už skoro nic neviděl, jak mě třeštila hlava. Klíšťová encefalitida u každého probíhá různě a žádný lékař vám neřekne, jak to bude zrovna u vás, jestli budete mít nějaké následky a kdy budete zase schopni nějak fungovat. Myslím si, že i přes ty potíže jsem měl spíše mírnější formu, a znám lidi, kteří na tom byli daleko hůř,“ dodal.

Názor lékaře

MUDr. Petr Podroužek, CSc. (odborný ředitel EUC Laboratoří)

Zatímco riziko boreliózy po přisátí klíštěte výrazně vzrůstá až po 24 hodinách, u klíšťové encefalitidy je virus přítomen přímo ve slinných žlázách klíštěte, přenos může být proto rychlý, a to v řádu hodin. Po návratu z výletu do přírody a nálezu klíštěte na těle může již být člověk nakažen. Co se týká očkování, tak to nezanechává celoživotní imunitu, ochranné protilátky po očkování časem klesají. Rychlost poklesu hladiny ochranných protilátek je velmi individuální, u některých pacientů vydrží ochrana déle, nebo vymizí dříve. Proto je vhodné zjistit, zda je nutné přeočkování podstoupit co nejdříve, nebo je možné je ještě odložit. Bude-li hladina ochranných protilátek nízká, je namístě se nechat přeočkovat.“

Informace o nemoci

1. Klíšťata přenášejí dvě závažné a pro člověka velice nebezpečné nemoci – klíšťovou encefalitidu a lymskou boreliózu.

2. Proti klíšťové encefalitidě léčba neexistuje, funguje pouze očkování.

3. Onemocnění klíšťovou encefalitidou postihuje mozkové blány a mozek. Může proběhnout relativně lehce, dokonce i bez zjevných příznaků, až po život ohrožující stavy, výjimečně úmrtí.

4. Klíšťová encefalitida je zrádná. K přenosu nákazy dochází již po dvou hodinách od přisátí klíštěte. V prvních fázích se projevuje jako chřipka, to znamená bolestí hlavy, teplotou, ochablostí, bolestí svalů a kloubů. Po několika dnech dojde ke zlepšení, ale může přijít druhá fáze onemocnění.

5. Druhá fáze onemocnění probíhá již s vážnějším vývojem a může se objevit následně do dvou týdnů. Poté trvá asi dva až tři týdny. Nemocní mají silné bolesti hlavy, strnutí šíje, horečku, nevolnost a zvracení, poruchy spánku či paměti, světloplachost.

6. Onemocnění může asi u čtvrtiny pacientů zanechat trvalé následky – ochrnutí, poruchy rovnováhy, soustředění, spánku nebo deprese.