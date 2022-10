Vědci vytvořili čočky, které rozpoznají rakovinu. Pomůžou k tomu slzy

Pacientem, u kterého nastala remise rakoviny, je 39letý Krzysztof Wojkowski z Londýna. Zúčastnil se první fáze výzkumu bezpečnosti léku, jenž provádí Institut pro výzkum rakoviny a The Royl Marsden, přední britské centrum pro výzkum a léčbu rakoviny. Wojkowskému byla v roce 2017 zjištěna rakovina slinných žláz v okolí úst. I přes operaci a další léčbu se nemoc rozšiřovala a byla mu nabídnuta paliativní péče.

Zázračný vir, který způsobuje opary

Dostal se ale do studie léčby pomocí viru herpes simplex, který běžně způsobuje opary. Po období pěti neděl dostával každý druhý týden injekce. Ty se aplikují přímo do nádoru a napadají nádor dvojím způsobem - látka vnikne do buněk nádoru, které prasknou, a aktivuje imunitní systém.

Studie se účastnilo asi 40 pacientů. Část z nich dostávala jen injekce s virem, nazývané RP2. Další dostali ještě lék nivolumab používaný k léčbě rakoviny. U tří pacientů z devíti, kteří byli léčeni pouze injekcemi, se nádor zmenšil. V této skupině byl i Wojkowski. Sedmi z 30 nemocných, kterým zdravotníci podávali RP2 i nivolumab, také léčba prospěla, uvedla BBC bez dalších podrobností. Většina z nich zaznamenala jen mírné vedlejší účinky, jako je únava.

Nádor na mozku a tři operace. Co dál? Mladá žena má poslední šanci

Kevin Harrington, který výzkum vede, řekl, že reakce pacientů s různými typy rakoviny v pokročilém stadiu na léčbu byla opravdu ohromující. „Vidět tak dobrou reakci v rané fázi klinického výzkumu je vzácné, protože jeho hlavním cílem je zkoumat bezpečnost léčby. Moc rád bych viděl, jestli budeme sledovat takové úspěchy, až léčbu nasadíme u většího počtu pacientů,“ uvedl.

BBC píše, že to není poprvé, kdy vědci k léčbě rakoviny použili virus. Proti rakovině kůže v pokročilém stupni už několik let lékaři nasazují vakcínu zvanou T-Vec, která je založená rovněž na modifikované variantě viru herpes simplex. Podle Harringtona je RP2 vylepšenou verzí terapie T-Vec. „Má jiné modifikace viru a když se dostane do buňky nádoru, efektivně podepíše rozsudek smrti nad nimi," řekl.

Nová studie může změnit léčbu rakoviny

Marianne Bakerová, která působí v Cancer Research UK, největší nezávislé organizace pro výzkum rakoviny na světě, řekla, že nové povzbudivé poznatky mohou změnit postupy v léčbě rakoviny. „Vědci zjistili, že viry mohou pomáhat při léčení rakoviny už před sto lety, ale nedokázali přijít na to, jak je využít bezpečně a efektivně,“ uvedla. Podle ní jsou potřeba další studie, aby se ukázalo jak dobře RP2 funguje.

„Z výzkumu vyplývá, že dobrou strategií je kombinovat různé druhy léčby a virová terapie by se mohla stát jednou ze zbraní v boji proti rakovině,“ dodala Bakerová.