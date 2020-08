Letos se očekává větší zájem o vakcínu vzhledem k obavám ze souběhu chřipky s koronavirem nového typu. Nasmlouvané množství dávek dlouhodobě pokrývá podle pojišťoven potřebu očkovat skupiny lidí s chronickým onemocněním či jinou indikací i ostatní zájemce.

Vakcíny se začnou dovážet v průběhu září, lékaři je budou mít k dispozici nejpozději v polovině října. Lidé z rizikových skupin a starší 65 let mají očkování zdarma.

"Oba dodavatelé - tedy společnosti Sanofi a Mylan - se zavázali zajistit dostupnost vakcín pro potřeby České republiky. Povedlo se sjednat smluvní cenu na úrovni 298 korun pro přípravek Vaxigrip Tetra, který bude tvořit většinu dávek dostupných na trhu, u vakcín Influvac Tetra je s otazníkem možný třicetikorunový doplatek, ale i u něj ještě jednáme o odstranění," uvedl prezident SZP ČR Ladislav Friedrich.

Očkování je podle odborníků z hlediska vzniku ochranných protilátek ideální aplikovat přibližně měsíc až dva před očekávaným výskytem chřipky. V praxi to znamená, že ideálním časem pro zahájení očkování je říjen, kolem 40. týdne roku.

Hrozí nedostatek lůžek

Prymula koncem června uvedl, že od výrobců má Česko slíbeno 900 tisíc dávek. Evropská unie doporučuje, aby míra očkování proti chřipce v populaci dosáhla 75 procent, v Česku je o mnoho nižší. Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v ČR na chřipku ročně umírá asi 1500 lidí.

Odborníci varují před tím, že nemocní s vážným průběhem chřipky i vážným průběhem covidu-19 potřebují v nemocnicích stejná lůžka s kyslíkem nebo plicními ventilátory. Může jich být proto při souběhu případné druhé vlny pandemie koronaviru a sezonní chřipky nedostatek. Lidé nemocní chřipkou budou navíc oslabení a případná nákaza koronavirem pro ně může být rizikovější.

Prymula uvedl, že meziročně není možné dosáhnout ideální proočkovanosti populace proti chřipce. Výrobní kapacita je podle něj omezená a o vakcíny proti chřipce mají zájem i jiné země. Podle Prymuly je navíc v ČR nešťastně nastavený systém, kdy si praktičtí lékaři musí vakcíny předobjednat, poté očkují pacienty, kteří mají zájem. Podle epidemiologa Jiřího Berana leží hlavní odpovědnost právě na praktických lékařích, kteří by měli své pacienty k očkování přesvědčit.

Objednávky vakcín lékaři pravidelně zasílají hned po prošlé sezoně, řekla ČTK mluvčí Sdružení praktických lékařů Irena Kudrnovská. Zájem pacientů je podle ní letos velký. Polovinu října, kdy by vakcíny měly dojít, považuje za poněkud pozdní, protože v té době už se budou šířit různá nachlazení, což očkování může znemožnit. "Zase ale, když budou povinné roušky, bude to výhoda, protože všichni na sebe nebou prskat v tramvaji a v metru, takže to nechytí," míní Kudrnovská.

Letošní velký zájem o očkování proti chřipce potvrdila ČTK praktická lékařka ze Smíchova Lucie Jordáková. Čeká, kolik z nasmlouvaných vakcín k ní do ordinace doputuje. Pokud nebude moci vyhovět všem pacientům, dá přednost těm, kteří se nechávají proti chřipce očkovat pravidelně. "Mám předobjednávky vakcín. Jednu z doby před covidem, jednu z dubna u dvou různých firem. A teď čekám, máme jich objednaných hodně, mělo by to stačit. Počty jsem navýšila, ale zájem o to je veliký," uvedla.

Vakcínu proti novému typu koronaviru vědci zatím vyvíjejí.