Velmi rychle zasáhla policie v případu, který otřásl 1. ledna Karlovými Vary. Třiadvacetiletý cizinec z Afghánistánu, který měl do města přicestovat z Německa, tu totiž po příchodu Nového roku vážně zranil dvě ženy - sedmatřicetiletou nejdříve pobodal, pak přešel o pár ulic v Tuhnicích dále a znásilnil devatenáctiletou dívku. Policisté cizince ve velmi krátké době ještě v noci dopadli. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, což akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

"Kriminalisté z Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání třiadvacetiletého cizince, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu a zvlášť závažného zločinu znásilnění," informoval v neděli večer mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Policie doposud nechtěla případ příliš komentovat. Co se tedy vlastně v osudnou noc stalo? Podle mluvčího Kopřivy cizinec přijel do Karlových Varů v pátek 31. prosince v rámci silvestrovských oslav. "Nejprve se během nich poznal v nočních hodinách s místní sedmatřicetiletou ženou. Na tu následně 1. ledna letošního roku krátce po třetí hodině ranní zaútočil v lesním porostu poblíž restauračního zařízení v Karlových Varech. Cizinec, který útočil s úmyslem ženu usmrtit, jí způsobil vážná bodnořezná poranění v oblasti hrudníku a z místa utekl. Vážně zraněná žena následně s vypětím všech svých sil došla do několik set metrů vzdáleného restauračního zařízení, kde upadla do bezvědomí. Poté byla žena převezena zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice. Její zdravotní stav je v tuto chvíli stabilizovaný, avšak stále je v ohrožení života," upřesnil Kopřiva.

Afghánec nejdřív jednu ženu ve Varech pobodal, další pak znásilnil

Cizinec po tomto útoku potkal o několik ulic dále teprve devatenáctiletou dívku, kterou ohrožoval nožem a přitom po ní požadovat pohlavní styk. "Dívka odmítla, bránila se, ovšem po fyzickém napadení cizince omdlela. Následně na ní třiadvacetiletý cizinec vykonal soulož a poté z místa utekl. Zdravotní stav poškozené devatenáctileté dívky není života ohrožující a v současnosti již není hospitalizována ve zdravotnickém zařízení," pokračoval policejní mluvčí.

Jak dodal, ihned po přijetí oznámení o útoku na sedmatřicetiletou ženu na Integrované operační středisko Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje došlo k vyslání maximálního počtu policejních hlídek k místu, kde byla poškozená sedmatřicetiletá žena nalezena.

"V krátké době získali policisté přibližný popis pachatele, po kterém ihned začali intenzivně pátrat v Karlových Varech, v městských lesích a kolem nich a dále v rámci dalších míst Karlovarského kraje. V průběhu pátrání po pachateli útoku na sedmatřicetiletou ženu přijali policisté oznámení o znásilnění devatenáctileté dívky, která byla po útoku pachatele nějakou dobu v bezvědomí. Velmi krátce po přijetí tohoto druhého oznámení byl v rámci intenzivního pátrání karlovarských policistů podezřelý muž zadržen," uzavřel mluvčí s tím, že cizinec se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,23 promile. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.

