Pro loupež stíhají policisté šestatřicetiletého muže z Karlovarska, ke kterému koncem listopadu k jeho domu v Karlových Varech přijel na kole známý.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Ivan Babej

„Nabídl mu, aby šel k němu domů, ale to osmatřicetiletý muž odmítl a pumpičkou si nafukoval kolo. Mladší muž ji měl následně vzít a udeřit ho s ní do obličeje. Napadený se přikrčil u zaparkovaného automobilu a další útoky vykryl rukama. Následkem toho však měl upadnout na zem. Když se snažil vstát, útočník ho měl udeřit pěstí do tváře a jeho kolo si odvézt domů. Když chtěl poškozený zavolat na policii, měl ho agresor povalit na zem a vzít mu jeho mobilní telefon,“ popsala mluvčí policie Eva Valtová.