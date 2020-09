Až přivolaní policisté udělali přítrž počínání jednatřicetiletého agresora ze Sokolovska, který 22. srpna opakovaně napadl jednoho muže v karlovarské herně.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Mohla za to zřejmě hádka s jiným návštěvníkem zařízení. „Poté muže napadl, několikrát ho udeřil pěstmi do hlavy. Po chvíli v útoku pokračoval a napadeného silou vrazil na vchodové dveře, které se poškodily. Muž zůstal ležet na zemi, přičemž obviněný jej tloukl pěstmi do různých částí těla,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva. Když chtěl napadený z herny odejít, Sokolovák si na něj venku počkal, a chtěl znovu útočit. „V tom mu už ale zabránili přivolaní policisté. V případě prokázání viny hrozí muži, který byl obviněn z výtržnictví a z ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, trest odnětí svobody až na tři roky, protože se těchto přečinů dopustil opakovaně,“ dodal mluvčí.