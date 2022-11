Čin se stal letos 1. února po 23. hodině na ubytovně v Buchenwaldské ulici, kde Bajger bydlel. Přijel za ním čtyřiadvacetiletý Michael Trnka, který odsouzeného podezíral z krádeže kola, které po něm požadoval zpět. Mezi dveřmi došlo k slovní rozepři. „Michael Trnka do Bajgera poté strčil. Bajger vzal do ruky kuchyňský nůž a aniž by byl ohrožován, bodl jej do oblasti zad,“ četl z obžaloby státní zástupce Martin Rykl. Napadeného muže poté záchranka převezla na chirurgii do nemocnice, kde druhý den podepsal revers a odjel domů.

Již dříve odsouzený Bajger u soudu uvedl, že se necítí být vinen. „S kolem to bylo jinak. Nabídl mi ho Trnkův otec, abych si ho vzal a pak prodal,“ řekl.

Podle znaleckých posudků z oboru psychologie má Bajger disociální poruchu, nedokáže se poučit z trestu a nevnímá pocit viny. „Jeho motivací je osobní zisk, nemá zábrany být agresivní. Jeho myšlení je na úrovni jedenáctiletého dítěte,“ popsala psycholožka.

