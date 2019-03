Jen od začátku roku došlo v Karlovarském kraji k napadení už třetího záchranáře. Například loni se však staly, v uvozovkách, jen dva takové případy za celý rok.

„Tento rok jsme zaznamenali už tři problematické výjezdy, kdy byly naše výjezdové skupiny napadeny buď samotným pacientem, nebo jeho příbuznými. Ve dvou případech sehrál roli alkohol,“ uvedla mluvčí krajské záchranky Petra Bakurová. Letos napadli dva záchranáře příbuzní pacienta. Těm se nakonec podařilo útok zvrátit tak, že k jejich zranění nedošlo, a jednalo se tedy o napadení bez následné pracovní neschopnosti. Poslední případ ze začátku března už ale skončil hůře. Záchranář skončil v péči lékařů a v pracovní neschopnosti.

Řidič záchranář ošetřoval v Kraslicích na Sokolovsku pacienta sedícího na chodníku, který se následně zvedl a záchranáře napadl. Ten utrpěl zranění ruky a nohy. Případem se zabývá policie. Ukázalo se, že pacientem byl pětačtyřicetiletý zloděj, který zrovna kradl v obchodě. Když ho chytla ochranka, dal se na útěk. Ochranka obchodu ho pronásledovala několik stovek metrů. Pachatel během útěku upadl a stěžoval si na bolest. Proto mu přivolali záchranku.

„Po jejím příjezdu muž napadl záchranáře. V současné době případ stále šetříme pro výtržnictví, přečin krádeže a ublížení na zdraví na zdravotnickém pracovníkovi. Pachateli hrozí až pět let vězení,“ uvedla mluvčí krajské policie Kateřina Böhmová.

V živé paměti má napadení také záchranář, který poskytl Deníku rozhovor. Jeho agresivní muž napadl při zásahu v roce 2017. Tehdy se mu podařilo dostat do sanitky zdravotní sestru. On už takové štěstí neměl. „Tehdy jsem se rozhodl odejít z bytu, kde byl agresivní pes a nám hrozilo nebezpečí. Agresivní muž napadl v bytě svého tchána, kterého jsme ošetřovali. Poprvé se mě snažil napadnout v bytě, kde jsme poskytovali pomoc. Tam jsem se ještě ubránil. Venku jsem už neměl šanci. Dostal jsem ránu a padl na zem. Pak už si nic nepamatuji. Kolegyně mi ale vyprávěla, že do mě tloukl ještě na zemi,“ zavzpomínal muž, který u záchranky pracuje už téměř deset let.

Vzhledem k četnosti letošních útoků záchranáři doufají, že jejich počet už nebude stoupat. Například v roce 2017 se staly čtyři případy. Loni pak zmiňované dva.