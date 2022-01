Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. Takový začátek telefonátu mohou slyšet na pevné lince senioři z Karlovarského kraje. Policie přistoupila k aktivní osvětě, telefonem jim volá robot. Děje se tak proto, že mnozí z dříve narozených mnohdy přijdou o veškeré úspory, které na nich po telefonu vymámí podvodník, který vystupuje jako jejich příbuzný. V telefonním oznámení radí policisté seniorům, jak nenaletět. Zároveň na ně apelují, aby neznámým lidem nejen nepůjčovali peníze, ale ani je nepouštěli do bytu.

Podle mluvčí policistů Evy Valtové má dnešní rychlý a hektický způsob života mnohdy za vinu to, že lidé nenavštěvují své rodiče či prarodiče tak často, jak by oni sami chtěli. To může mít za následek pocit osamělosti a také sociální izolaci seniorů. Toho využívají podvodníci, kteří spoléhají na seniorovu důvěřivost a radost z jakéhokoliv kontaktu.

„Právě telefonát začínající větou „Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ může mít pro osamoceného seniora fatální následky,“ říká Valtová. Nic netušící a překvapený dědeček nebo babička osloví volajícího jménem svého vnuka či vnučky. Poté začne nežádoucí konverzace se smyšleným často srdcervoucím příběhem, ve kterém se potomek dostal do finančně svízelné situace nebo potřebuje nezbytnou věc, na kterou nemá peníze. Ty nutně potřebuje, a protože se pro hotovost nemůže z určitých důvodu osobně dostavit, posílá svého „kamaráda“. Netušící senior v obavě o svého příbuzného odevzdá peníze do rukou cizího člověka, aniž by si sdělené informace ověřil a v té chvíli mnohdy přichází o veškeré své finanční prostředky.

„Pokud vám z neznámého čísla volá osoba vystupující jako váš rodinný příslušník a vy si nejste jisti, že byste ho po hlase poznali, tak se zeptejte na celé jeho jméno – rozhodně se nenechte odbýt odpovědí „Ale babi, to jsem přece já, ten nejstarší“. Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří vám měli údajně volat, případně nejbližším příbuzným,“ radí policie.

„Pokud po vás bude někdo v telefonickém hovoru chtít peníze a navrhne z jakýchkoliv důvodů, abyste je předali kamarádovi či kamarádce, tak odmítněte a poproste svého rodinného příslušníka, aby se pro ně stavil osobně. Cizího člověka nikdy nepouštějte do svého domu či bytu,“ upozorňuje policie, která přistoupila k aktivní osvětě v podobě telefonního kontaktu. Seniorům, kteří mají pevnou linku tak může doma vyzvánět telefon s následujícím vzkazem:

„Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. Pokud se vás bude někdo snažit přesvědčit, že je váš příbuzný nebo že vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky.“

„Pokud budete mít jakékoliv podezření, že vás kontaktoval podvodník, nebo se o to pokusil, vždy to oznamte policistům na tísňovou linku 158,“ dodala Valtová.