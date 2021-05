Je to právě 14 dní, co neznámý pachatel pohrozil, že zaútočí na blíže nespecifikovanou mateřskou školu. Situace se nyní opakuje. Informaci sdělila policie v odpoledních hodinách.

"Už nás osobně kontaktovali policisté a informovali nás o možné hrozbě. Opět necháme všechny objekty zamknout a musíme být obezřetní," uvedla ve čtvrtek odpoledne Jiřina Pospíšilová, ředitelka Mateřské školy Lipová v Nejdku.

Už před 14 dny kvůli anonymu přišlo do této školky o hodně méně dětí než normálně. "Celý den nás hlídali strážníci naší městské policie, za což jim moc děkujeme. Nevycházeli jsme tehdy vůbec z budov, nešli jsme raději ani na zahradu. Dnes se kvůli tomu ještě nikdo z rodičů neozval. Uvidíme, jaké to bude zítra," poznamenala ředitelka školky. Dodala, že to rozhodně nepomáhá psychice nejen dětí, ale i rodičů. "Všichni jsou ze všeho neklidní. Lidé už chtějí mít klid. Takto ale nikdo neví, co může čekat," konstatovala Pospíšilová.

Učitelky se už před dvěma týdny snažily, aby hrozba neměla dopad na děti. "Část rodičů přesto nechala dnes děti doma. Zatímco ve čtvrtek jich přišlo kolem sedmdesáti, dnes je to necelých padesát. Kdo mohl, zůstal raději doma. Pevně doufám, že to dnešním dnem skončí," uvedla tehdy ředitelka školy v Ostrově Úsměv v Palackého ulici Šárka Gabrielová.

Ne všichni rodiče brali hrozbu před 14 dny vážně. Takto třeba hovořil jeden tatínek z Ostrova: "Zprávu jsme ráno dostali přes whatsappovou skupinu. Nebral jsem ji ale příliš vážně. Z omylu mě vyvedl až příchod do školky, kde u dveří stála asi paní uklízečka, která mě informovala, co se děje, že za námi musí zamknout a že se bude zamykat i brána od zahrady. Doufám, že jde jen o opravdu nemístný vtip. A taky doufám, že pachatele policie brzy najde, protože takhle si zahrávat s psychikou dětí, která už tak v poslední době utrpěla, mi přijde dost otřesné."