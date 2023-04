Druhým dnem pokračoval u městského soudu v Plzni proces s bývalým místopředsedou Fotbalové asociace České republiky (FAČR) Romanem Berbrem, který čelí společně s dalšími 20 lidmi obžalobě z korupce při ovlivňování fotbalových zápasů v letech 2019 a 2020. Jeho úterní výpověď nakonec zabrala několik hodin, na odpoledne plánovaný výslech jeho komplice Romana Rogozetak musel být odložen, zatím na neurčito.

Roman Berbr vypovídal u soudu | Video: Deník/Zdeněk Soukup

„Zatím jsem nikde nemluvil, protože by stejně všechno, co bych řekl, bylo použito proti mně,“ pronesl Roman Berbr hned na úvod. Svůj projev k soudu měl připravený na desítkách stran, z nichž četl všem přítomným. Předtím si řekl o stolek, aby si na něj mohl položit podklady a číst je v sedě. Na otázky nechtěl odpovídat, ani na ty osobní. „Zatím ne,“ řekl na dotaz soudce Žáka.

A pak už spustil. „Odmítám celkově kompletní obžalobu, na prvním místě to, že šlo o zločineckou organizaci. Žádná taková skupina neexistovala a já jsem nebyl její hlavou,“ konstatoval Roman Berbr, který popsal svoje vztahy s dalšími třemi hlavními obžalovanými Michalem Káníkem, Tomášem Grimmem a Romanem Rogozem. „Všechno bylo jen na pracovní bázi, žádné osobní kontakty,“ vysvětloval Roman Berbr. „Získal jsem pocit, že jsem trestán za to, co bylo mojí prací," doplnil později při čtení svého prohlášení.

A pak se jal obšírně popisovat fungování FAČR a svoji roli v její hierarchii. Také pak vysvětloval systém nasazování rozhodčích na jednotlivé zápasy. „Ano, někde jsem vycházel vstříc klubům. Ale žádné výhody jsem z toho nikdy neměl. Nyní pozor: neexistuje žádný rozhodčí, kterému bych řekl, že má vyhrát některý klub. Neexistuje žádný rozhodčí ani klub, který by mně dal úplatek. Nečinila tak s mým vědomím ani žádná třetí osoba," prohlásil mimo jiné Roman Berbr.

V závěru čtení první části svého vyjádření si Roman Berbr prakticky sám určil čas na přestávku. Ve chvíli kdy soudce Vladimír Žák využil jeho nadechnutí, aby se zeptal, jak dlouho ještě hodlá mluvit, rychle reagoval: „Už mám jen dva papíry.“ I tak ještě mluvil další čtvrt hodinu, teprve pak byla desetiminutová pauza.

Po ní začal Berbr detailně popisovat průběh jednotlivých utkání, v nichž mělo dojít k ovlivnění. Zdá se, že nás čeká v soudní síni dlouhý den. Odpoledne měl přijít na řadu Roman Rogoz, který v kauze vystupoval jako sportovní ředitel tehdy třetiligového Slavoje Vyšehrad. Právě většinou zápasy Vyšehradu měly být ovlivňovány. I spojitost s tímto klubem Berbr odmítl. „Nikdy jsem nebyl na utkání Vyšehradu, ale také jsem nechodil na utkání klubů, které hrály o postup nebo o sestup. Bylo jasné, že každý by si mou přítomnost vysvětloval, jak by chtěl,“ vysvětloval protřelý fotbalový funkcionář.

Vzhledem k délce výpovědi Romana Berbra, která pokračovala i po polední přestávce, byla Rogozova výpověď odročena zatím na neurčito.

Berbra soudí za podplacení, pomoc k podplacení, zpronevěru a účast na organizované zločinecké skupině. „Roman Berbr jako tehdejší místopředseda výkonného výboru FAČR činnost této skupiny řídil a umožňoval její fungování v úmyslu upevnit si vazby, které mu zajišťovaly udržení vlivu a jeho funkce ve FAČR tak, že za účelem prosazování svých mocenských a ekonomických zájmů ovlivňoval ze svého fakticky dominantního postavení ve FAČR nasazování rozhodčích na jednotlivá utkání České fotbalové ligy a Národní ligy podle požadavků Romana Rogoze, který vystupoval jako sportovní ředitel Slavoje Vyšehrad," uvedl státní zástupce Jan Scholle.

To právní zástupci obžalovaného už v pondělí odmítli. „Je nutné odmítnout zejména to, že obžalovaný měl být členem či dokonce vedoucím organizované skupiny,“ prohlásil Berbrův obhájce Michal Sýkora. „Celý proces ovlivňuje masivní medializace, došlo k obrovským únikům z trestního spisu. Z obsahu byly prezentovány články na pokračovaní, v nichž byl můj klient vykreslován v nejhorších barvách,“ doplnil.

Bývalému místopředsedovi FAČR navrhl v obžalobě státní zástupce sedm let ve věznici s ostrahou, peněžitý trest šest milionů korun a zákaz výkonu funkce statutárního orgánu obchodní korporace v trvání pěti let.

Ve středu bude soud pokračovat výslechy bývalých fotbalových rozhodčích Martina Pýchy a Marka Janocha, ve čtvrtek přijde na řadu další z kvarteta hlavních obžalovaných Michal Káník, který na začátku líčení požádal o uzavření dohody o vině a trestu.