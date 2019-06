Napadení předcházela hádka matky se synem, který poté sebral nůž v kuchyni a matku bodl do tváře. Žena se snažila zachránit a z bytu utekla na balkon. „Byla na balkoně a křičela o pomoc,“ řekl jeden ze svědků.

Sousedé ji naštěstí slyšeli a přivolali policejní hlídku. Ženě se mezitím podařilo syna odzbrojit, při obranném manévru se pořezat a ve chvíli, kdy si šel muž do kuchyně pro další zbraň, se skrýt do pokoje a zamknout se tam. Nakonec se jí podařilo utéct z bytu před dům, kde už byla přivolaná policejní hlídka. „Ta útočníka bezprostředně po činu zadržela a převezla do policejní cely,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Zraněná matka byla ošetřená v nemocnici. „Chebští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. Vzhledem k počáteční fázi prověřování nemůžeme poskytnout žádné bližší informace,“ dodal mluvčí.

Bohužel na Chebsku nejde o první případ, kdy vlastní potomek napadl svého rodiče. Například v dubnu se s neuvěřitelnou brutalitou vrhl na svou třiasedmdesátiletou maminku její jednapadesátiletý syn.

Stalo se tak v jejím bytě v Mariánských Lázních. Muž ženu brutálně napadl, bil ji pěstmi do hlavy, mlátil hlavou o zem a použil i kopy nohou. Ženu z pekla vysvobodili až sousedé, kteří z bytu slyšeli křik, a proto přivolali hlídku.

Zbídačenou ženu našli policisté ležet v bezvědomí a poskytli jí první pomoc. Stav seniorky byl ale kritický, musela být letecky transportována do plzeňské nemocnice. Tam bohužel i přes veškerou péči lékařů zraněním druhý den po útoku podlehla.