Žlutice – Karlovarští kriminalisté obvinili čtyřiašedesátiletého muže ze Žlutic ze spáchání přečinů ublížení na zdraví a nebezpečné vyhrožování.

Ilustrační fotografie. | Foto: Policie ČR

Obviněný muž měl pronajatý pokoj ve Žluticích, a tam napadl svého spolubydlícího. Napadení předcházela banální hádka kvůli krádeži cigarety. „Obviněný měl poškozenému dokonce vyhrožovat újmou na zdraví. Poškozený z obavy o své zdraví a život se rozhodl z pokoje utéct,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Böhmová. Ve chvíli, kdy se ke svému spolubydlícímu otočil zády, že odejde z bytu, ho měl čtyřiašedesátiletý muž bodnout nožem do zad. Tím mu způsobil bodnořezné zranění, které si vyžádalo ošetření a hospitalizaci v nemocnici. Policisté útočníka téhož dne v nočních hodinách zadrželi a umístili do policejní cely. Na obviněného muže podali podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na jeho vzetí do vazby. „Okresní soud v Karlových Varech včera muže do vazby poslal,“ dodala mluvčí. V případě odsouzení hrozí obviněnému muži až tříletý trest odnětí svobody.