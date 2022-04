Stalo se to ve druhé půlce ledna letošního roku v Karlových Varech kolem devatenácté hodiny večerní. "Pod okno jednoho z přízemních bytů, kde se obviněný nacházel s devětadvacetiletou ženou, měl přijít její bývalý pětatřicetiletý partner, jelikož si chtěl se ženou promluvit," popsal policejní mluvčí Jan Bílek. "To se ale zřejmě nelíbilo třiadvacetiletému muži, který měl na bývalého přítele ženy namířit z okna vzduchovou pušku, se kterou ho měl následně postřelit do obličejové části."

Postřelený muž ale dál trval na tom, že si s bývalou přítelkyní promluví. Žena pak vyšla z bytu ven, stejně jako obviněný, který byl navíc vyzbrojen sekerou. "Poté, co se oba muži na volném prostranství u domu potkali, měl obviněný muž napřáhnout sekerou nad hlavu," uvedl dále mluvčí policie. "Pětatřicetiletý muž měl následně ze strachu po útočníkovi hodit papírovou krabičku s tabákem, kterou ho měl zasáhnout do oblasti hlavy. Ten na to měl reagovat tím, že bývalého přítele ženy udeřil tupou stranou sekery."

Pak se oba muži o sekeru poprali. Zmocnil se jí obviněný a staršího muže znovu udeřil, a to do oblasti hlavy, načež i s ženou nastoupil do auta a z místa odjeli, přičemž zraněného muže nechali jeho osudu. Ten ještě v den napadení vyhledal lékařské ošetření v nemocnici, kde byl kvůli svým zraněním hospitalizován.