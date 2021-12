Prodejem neznačeného tabáku by mohl stát na daních tratit 32 tisíc korun.

Karlovarští celníci zajistili při kontrole baru téměř 12 kg nezdaněného tabáku do vodních dýmek. "V baru v centru Karlových Varů téměř 12 kg neznačeného tabáku do vodních dýmek, ke kterým prodejce nedoložil doklady zdanění. Tabák neoprávněně skladoval a nabízel k prodeji, čímž by mohl vzniknout únik na daních ve výši téměř 32 tisíc korun," uvedla Lenka Havelková z Celního úřadu. Porušení budou podle ní celníci dále řešit ve správním a daňovém řízení.