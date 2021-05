Během prvního květnového týdne vyrazili karlovarští celníci na konstrolní akci, která byla zaměřena na tabákové výrobky. "Provedli 10 kontrol, z nichž bylo 7 pozitivních. Při kontrolách využili i služebního psa se specializací na vyhledávání tabákových výrobků. Hlídky v rámci kontrolní činnosti v karlovarském regionu zajistily téměř 8 000 ks cigaret značených nesprávným způsobem, tedy neplatnou tabákovou nálepkou," uvedla zástupkyně tiskové mluvčí celníků pro Kralovarský kraj Lenka Havelková.

Celníci také odhalili více než 100 ks textilu, hraček a 70 kusů drogerie. "Vykazovaly znaky padělků, čímž by mohlo dojít k porušení práv duševního vlastnictví. Prodejci nabízeli výrobky jako originály světoznámých značek, např. Calvin Klein, dále WC bloky kopírující tvar originálního výrobku Bref, hračky Disney Enterprises Inc., či stavebnice Lego. Hodnota vyjádřená v cenách originálních výrobků by činila téměř 150 tisíc korun," doplnila Havelková. Celníci zabavili i lihoviny, ke kterým neměli prodejci doklady o zdanění. Porušení subjektů budou celníci dále řešit ve správním a daňovém řízení.