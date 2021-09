Skupina kolem K.S. má mít širokou působnost, svůj rajón mají i v Chranišově u Chodova či Jenišově. Před lety se měl muž, který podle informací Deníku skončil nyní ve vazbě, dostat do konfliktu s dealery drog, jež vydíral.

Jak zdroj uvedl, v rodinném domě na Andělské Hoře měli policisté zadržet milion korun a neurčité množství pervitinu. "Zásah v Božičanech byl hodně nečekaný. Přijeli k místu, kde jsou spojené dvě až tři garáže. Tam měli mít varnu pervitinu, se kterým vesele kšeftovali. Co vím, tak ta varna tam už je nějakou dobu, asi dva roky," prozradil zdroj.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.