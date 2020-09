Podle obžaloby se je snažil usmrtit, oba ale těžká zranění přežili. Dodnes si však nesou následky - oba mají stále zdravotní problémy a noční můry.

„Útočil opakovaně na hlavu. Je zcela zjevné, že chtěl poškozené zavraždit,“ uvedl soudce. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný se proti němu odvolal.

Wächter si podle obžaloby vloni před Vánoci objednal prostřednictvím České pošty revolver, za který ale neměl v úmyslu zaplatit. Vymyslel si proto jméno i adresu a vše si nechal poslat na místo, aby mohl i se zbraní snadno utéci. V osudný den mu ho přivezl poštovní doručovatel Lukáš (21), s nímž jela přítelkyně Kateřina (18). Setkali se na odlehlé cestě. Až tam mladíci zjistili, že se znají, byli totiž spolužáci. „Ani mi neodpověděl na kamarádský pozdrav. Promluvil jen jednou, když řekl, že jde kamarádovi vyzvednout balíček. Pak už celou dobu mlčel. Když jsem se sklonil pro balíček do auta, slyšel jsem divný zvuk. Otočil jsem se a viděl ho, jak mi míří sekerou na hlavu. Pak přišla rána. Bylo to hrozně rychlé,“ líčil Lukáš. Dodal, že se probral na zemi.

„Viděl jsem, jak se napřahuje. Ptal jsem se ho, proč to dělá, ale mlčel. Snažil jsem se ho kopnout, ale minul jsem. Pak jsem se kryl rukou,“ líčil doručovatel. V tu chvíli už do děje zasáhla Kateřina, která mu běžela na pomoc. „Psala jsem SMS, když jsem slyšela křik. Viděla jsem Lukáše, jak leží na zemi. Ten muž stál nad ním a měl napřaženo. Křikla jsem na něj, viděla jsem úder sekerou. On se na mě pak chvíli díval, poté se ke mně rozběhl a beze slova mě srazil k zemi. Kopla jsem ho do břicha, ale nic to s ním neudělalo. Napřáhl se a pak už si nic nepamatuji,“ řekla Kateřina. Zachránila tak zřejmě život Lukášovi. „Pamatuji si, že když jsem vstal, tekla mi krev a nic jsem neviděl. Chtěl jsem utéct, protože jsem si myslel, že za mnou běží a chce mě zlikvidovat. Doběhl jsem k domu, zvonil a křičel o pomoc,“ vzpomínal Lukáš. Žena, která mu otevřela, ho ošetřila a přivolala záchranku a policii.

To už z místa Wächter utekl s i balíčkem. Kateřina se probrala z bezvědomí až po chvíli. Dostala se do auta, ale pomoc si přivolat nedokázala, protože se jí displej zaléval krví. Později se zjistilo, že jí útočník zasadil sekerou čtyři rány do obličeje a temene hlavy, přičemž útočil i zezadu. Život jí zachránila zimní kapuce, stejně jako Lukášovi čepice. Oboje zmírnilo rány.

Oba napadení, kteří se i kvůli útoku rozešli, mají dodnes následky. „Stále jsem v pracovní neschopnosti. Občas mě bolí hlava tak, že to nemohu vydržet. Špatně spím, zdá se mi o tom útoku,“ řekl u soudu Lukáš s tím, že se musel vzdát fotbalu, aktivit dobrovolného hasiče či řízení auta. Následky má i Kateřina, která má stále viditelné jizvy v obličeji. „Do školy jsem už sice chodit začala, ale mám zakázaný tělocvik, některé činnosti mám omezeny. Mám také velké problémy s pamětí. Poslední dobou se mi to hodně vrací. Přemýšlím, že jsem mohla přijít o život, že jsem mohla ztratit úplně vše. Navštěvuji psychologa,“ řekla dívka, která musela být vyslechnuta v nepřítomnosti obžalovaného.