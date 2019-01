Toužim - Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání proti čtyřiadvacetiletému cizinci. Ten měl před místním klubem v Toužimi rozepři s jinými muži, k nimž následně přistoupil a se slovy, že je zabije, jim začal máchat nožem před obličejem.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/G. Klatka, Vít Šimánek

„Opakovaně měl proti nim naznačovat bodnutí do jejich těla. Naštěstí nedošlo k žádnému zásahu ani poranění, neboť muži utekli do otevřeného bytu poblíž klubu,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová. Agresivní muž poté ještě rozbil okna u nedaleko zaparkovaného osobního vozidla značky Volkswagen. To patřilo pětačtyřicetiletému muži, kterého předtím násilník napadal. „Majiteli vozidla tak způsobil škodu kolem 15 tisíc korun,“ dodala mluvčí. Za uvedené jednání mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.