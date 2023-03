Shirzad, který má afghánský původ a rodinné vazby na Irán, žije v Německu už od roku 2015. Do Čech přijel svým mercedesem spolu se dvěma kamarády poslední den roku 2021. Chtěl tu oslavit jak příchod Nového roku, tak narozeniny, které má první lednový den. Nejprve zavítali do Chebu, ale tam se podle nich nic nedělo, tak přejeli do Varů. „Koupili jsme si litrovku vodky v supermarketu a vypili ji na hotelu. Pak jsme šli do klubu, kde jsme se bavili. Pili jsme a tancovali,“ řekl soudu Shirzad. Přiznal, že ač je muslim a alkohol nesmí požívat, vypil ho velké množství, zejména tvrdého.

V noci po třetí ráno podle obžaloby začalo jeho běsnění. Nejprve zaútočil ve městě na tehdy 37letou N. O. Zavíracím nožem ji třikrát bodl do horní poloviny těla. Jedna rána zasáhla osrdečník, druhá způsobila masivní krvácení z jater do dutiny břišní a třetí mířila do prsu. Ženě se naštěstí podařilo z místa utéci a doběhnout do nedaleké restaurace, kde požádala o pomoc a poté upadla do bezvědomí. Okamžitě byla převezena do nemocnice a operována. „Tímto lékařským zákrokem byla odvrácena její smrt,“ uvedla státní zástupkyně Věra Brázdová.

Zhruba o hodinu později zaútočil podle obžaloby migrant na 18letou V. K. Chtěl po ní sex, ohrožoval ji nožem. Když chtěla utéci, chytil ji a rdousil rukama až do bezvědomí. Pak ji svlékl, osahával na obnaženém těle a při tom se pohlavně uspokojoval až do svého vyvrcholení. Pak ji na místě ve velmi chladném počasí nechal polonahou ležet a odešel. Pomoc dívka vyhledala až po desítkách minut, kdy se probrala.

Shirzad soudu řekl, že si nic z toho nevybavuje. „Někdo mi musel dát v klubu něco do pití. Poslední, co si pamatuji, byl novoroční ohňostroj. Pak si vybavuji až to, že jsem šel po ulici a policista se mě ptal anglicky na doklady. Pak na mě mířil pistolí a musel jsem si lehnout na zem,“ řekl Shirzad a dodal, že za celou noc do zadržení měl u nás jediný konflikt, a to s nějakým mužem v klubu, jenž ho napadl a udeřil. On sám dle svých slov nijak agresivní nebyl, ani jednu z žen, jež mu ukázali policisté na fotografiích, si nepamatuje. Postěžoval si, že ho po zadržení jeden z policistů zbil tak, až mu tekla krev.

Během března jsou nařízena ještě další čtyři líčení. Státní zástupkyně v obžalobě navrhla, aby byl obžalovanému v případě uznání viny uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 18 let a trest vyhoštění z území České republiky na dobu neurčitou. Soudkyně Helena Przybylová na počátku líčení upozornila, že může ještě dojít k překvalifikaci a čin může být posouzen jako vražda nikoli v prvním, ale ve třetím odstavci, kde může být uložen i výjimečný trest.