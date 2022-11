„Mohu potvrdit, že byla podána obžaloba pro přečin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Otec nezajistil potřebný dohled nad svojí dcerou,“ potvrdila Deníku bez bližších podrobností klatovská okresní státní zástupkyně Jiřina Vítovcová. Muži hrozí až dvouletý nepodmíněný trest. Případ by měl být varováním i pro další rodiče a prarodiče, k popáleným dětem vyjížděli jen letos záchranáři v Plzeňském kraji už ve více než třech desítkách případů.

Sklady potravin jsou prázdné. Pomoci má sbírka

Neštěstí, které bude probírat klatovský soud, se odehrálo vloni 21. června na Horažďovicku. Dítě, které na sebe zvrhlo omáčku, jež se vařila na sporáku v kuchyni, utrpělo popáleniny II. stupně na obličeji, rukou a přední části trupu. Celkem byla zasažena pětina těla holčičky, zranění bylo podle znalců silně bolestivé. „Babička dala dítě do vany, kde ho chladila, rodina také zavolala na tísňovou linku a vrtulník batole a jeho otce transportoval na popáleninovou kliniku do Prahy,“ řekl zdroj obeznámený s vyšetřováním případu. Dodal, že babička a dědeček odmítli na policii k případu vypovídat a příliš hovorný nebyl ani otec holčičky, jenž ale potvrdil, že dítě na sebe zvrhlo hrnec ve chvíli, kdy pracoval na zahradě.

Státní zastupitelství došlo k závěru, že je důvod podat obžalobu k soudu. Měl si podle něj dítě vzít s sebou ven a hlídat ho, a ne se spoléhat na to, že jeho matka zvládne zároveň vaření oběda i péči o takto malou holčičku.

Desítky popálených dětí

Podobný případ bohužel není ojedinělý. Letos už záchranáři v Plzeňském kraji vyjížděli ke 34 klukům či holčičkám popáleným horkým nápojem. U 27 dětí ve věku do sedmi let věku operační středisko klasifikovalo jejich popálení jako druhý stupeň naléhavosti, u zbylých sedmi šlo o nižší třetí stupeň. „Čtyři děti vyžadovaly transport do popáleninového centra Praha Vinohrady,“ upozornila krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová a dodala: „Velký apel na rodiče a jejich pozornost při manipulaci s kávou, čajem atd… Nejčastěji jsou postiženy děti do tří let věku, rodiče by si měli být vědomi, že tento traumaticky zážitek může na dítěti zanechat jizvy až do dospělosti! A to na těle i na duši.“

Pokud již k podobnému neštěstí dojde, dejte pozor, abyste situaci ještě nezhoršili. Optimální pomocí je chlazení vlažnou tekoucí vodou. „Důležité je vlažnou. Chladí se pouze zasažené místo. Nic jiného nepoužívat – žádné masti, krémy, pouze vodu,“ uzavřela Svobodová.