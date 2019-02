Karlovy Vary – Zdrogovaný řidič svou nezřízenou jízdou málem přejel pět lidí. A vyvolal honičku jak z akčního filmu.

Policejní honička. | Foto: Foto PČR

Ve svém červeném Volkswagenu v pátek 24. února v ulici Stará Kysibelská řídil svůj vůz, i když měl jasně daný zákaz řízení všech motorových vozidel. Policejní hlídka se rozhodla vozidlo zastavit a zkontrolovat řidiče. „Na příkaz zastavení řidič nereagoval," uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová. Třicetiletý řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky a v zatáčce vyjel mimo komunikaci, z té pokračoval na chodník, odkud při sjíždění přes travnatou plochu zpět na silnici narazil do lampy. Na místě nehody ale nezastavil, pokračoval v jízdě na staveniště kruhového objezdu. Tady už musel zastavit před betonovou zábranou. To ho ale nezastavilo. Vystoupil z auta a pokusil se o útěk. V tom mu však zabránili policisté. Muž svou jízdou ohrozil minimálně 5 chodců. Následná kontrola zjistila, že řidič má zákaz řízení všech motorových vozidel až do roku 2019. Po orientačním testu se navíc ukázalo, že měl v krvi Amfetamin a Canabis. „Policisté řidiče převezli na policejní služebnu. Muž je podezřelý z trestného," dodala Týřová. Třicetiletý řidič navíc ohrožoval své okolí pod vlivem návykových látek.