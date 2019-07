Karlovy Vary – Dva roky vězení hrozí 39leté ženě a 57letému muži z Karlových Varů, kteří na začátku července kradli na jedné karlovarské čerpací stanici.

„Pár měl vejít do prodejny. Zde si měl do tašek uschovat vystavené zboží z regálů, a to například různé hračky, doutníky a čokolády. Za zboží nezaplatili a následně benzinovou stanici opustili,“uvedla mluvčí Eva Valtová.