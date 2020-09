Pro podvod stíhají policisté osmadvacetiletou ženu a devětatřicetiletého muže z Rotavy na Sokolovsku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Od konce roku 2018 do začátku července následujícího roku uzavřeli několik úvěrových smluv s různými nebankovními společnostmi. „Oba to měli učinit i přesto, že si byli vědomi toho, že poskytnuté finanční prostředky nebudou moci řádně splácet. Část poskytnutých peněz dvojice splatila, ale i přesto společnostem způsobila škodu téměř 200 tisíc korun,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva. Hrozí jim trest odnětí svobody až na pět let.