Severozápadní Čechy - Před soudem vypovídali policejní komisaři Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu

Poslanec Šulc se dostal ke svědecké výpovědi. | Foto: DENÍK/František Roček

Kauza Kušnierz a spol. pokračuje. Na chodbě ústeckého krajského soudu to nešlo přehlédnout. Blesky fotoaparátů, televizní kamery, eskorta a obžalovaní vedení z vazby do soudní síně. Soud opět od pondělí projednává trestní věc, ve které Petr Kušnierz, Václav Poláček, Roman Švec, Vladyslav Ivanovyč Hleba, Martin Mikeš, Milena Pucholtová a Lukáš Šístek jsou aktéry kauzy s údajným korupčním jednáním při udělování evropských dotací na Úřadu regionální rady Severozápad.

Předsedkyně trestního senátu Kamila Elsnicová na základě žádosti obžalovaných vydala usnesení, že dalšího jednání se nebudou zúčastňovat osobně Poláček, Mikeš a Šístek. Později se přidala i Pucholtová.

Před soudem na úvod vypovídali dva policejní komisaři Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Detailněji se vyjadřovali k některým úkonům spojeným s vyšetřováním a seznámením obviněných se spisem. Například první policista odpovídal na otázku, zda bylo něco na zabaveném nahrávacím zařízení obviněného Mikeše. Ten si totiž chtěl komunikaci nahrát pomocí magnetofonu a tužky se skrytým nahráváním. Nebylo zachyceno nic, což Mikeš vysvětlil tím, že se učil teprve s technikou manipulovat.

„Pokud byli obžalovaní ve vazbě seznámeni najednou v teplické věznici, neznamená to ale, že se mohli mezi sebou přitom domlouvat,“ uvedl policista. Obviněný Hlebu totiž říkal, že mohli spolu vazebně stíhaní muži mluvit. Policista dodal, že se prostě pozdravili a řekli si pár vět o tom, kde jsou ve vazbě apod.

Na otázku předsedkyně senátu Elsnicové: „Myslíte si, že by na lavici obžalovaných měl být poslanec Šulc?“ policejní komisař uvedl, že „poznatky proti inženýru Šulcovi ve spisu nebyly, ačkoliv v životopisu Kušnierze se Šulc objevuje.“

Loni v březnu policisté při razii ÚOOZ v ústeckém Úřadu regionální rady Severozápad zapečetili kancelář ředitele úřadu Petra Kušnierze, předsedy regionální rady a poslance Jiřího Šulce (ODS). Hovořilo se o tom, že vyšetřování se dotkne politiků nejsilnějších stran v regionu, ODS a ČSSD. Nakonec „největší rybou“ před soudem je Kušnierz.

Na otázku, zda mohl Kušnierz ovlivnit dotační programy, policista uvedl, že mohl, protože měsíc a půl předtím, než došlo k výběrovému řízení, již Kušnierz v elektronické komunikaci věděl, že bude ředitelem úřadu.

Mohl ovlivnit i dotační jednání, svědčí o tom podle něho obsahy mailů i založení antidatovaného dokumentu do spisu o jedné dotaci.

Veškerá dokumentace a elektronická pošta byly vyšetřovateli analyzovány. Podle policisty do začátku procesu byly zpracovány klíčové řetězce slov na jména Poláček, Kušnierz apod. Tato zjištění byla ve vyšetřovacím spisu. Dodal, že policie pokračovala v analýze dat i po podání obžaloby a zjistila další poznatky, které byly dodány do spisu ještě před začátkem soudu.

Vypovídá Vráblík

Při výslechu svědek Petr Vráblík, předchozí ředitel Úřadu regionální rady Severozápad, na dotaz předsedkyně trestního senátu Elsnicové uvedl, že Kušnierze navrhoval jako ředitele úřadu, tedy jako svého nástupce, když chtěl ve funkci skončit.

Reagoval tím na dotaz Elsnicové, zda je pravda, že se ho ptal ještě před výběrovým řízením, kdo by mu vyhovoval jako sekretářka a řidič a jakou barvu chce mobilu. Vráblík dodal, že si na mail už nevzpomíná.

Ke jmenování nového ředitele Vráblík uvedl, že byl podán inzerát na výběrové řízení. Přitom se výběrové řízení nemuselo provádět, ale výběrová řízení jsou vhodná proto, aby bylo možno poznat i lidi, kteří by byli potřební i na jiné pozice.

Když mu byl předestřen jeden jeho mail o tom, že předjednal nástupnictví se členy výboru rady, kteří byli z Karlovarského kraje, uvedl opět, že Kušnierze považoval za nejfundovanějšího a nejperspektivnějšího. Na otázku státního zástupce na toto téma řekl: „Považoval jsem za slušnost najít si nástupce, když chci odejít.“

Z citované elektronické korespondence vyplývá, že byl Vráblík v úzkém kontaktu se Šulcem i s Kušnierzem.

Přišel také Šulc

Před soudem vypovídal poslanec Jiří Šulc. V souvislosti s Úřadem regionální rady Severozápad – nejdříve byl jeho předsedou hejtman Karlovarského kraje, potom se jím stal hejtman Ústeckého kraje Šulc.

Z obžalovaných znal Šulc jenom Kušnierze. U soudu vypovídal o různých formálních a organizačních záležitostech. Pokud jde o souvislosti kauzy, Šulc uvedl, že neví o tom více, než proběhlo v médiích.

Soudkyně Elsnicová se zeptala Šulce: „Proč jste utíkal před médii, když chtěla po vás jedna redaktorka rozhovor v souvislosti s kauzou?“ Ten uvedl: „Odmítám manipulativní rozhovory pro televizi, které prostříhají a udělají ze mne naprostého idiota.“

Na otázku, zda nenabídl Kušnierzovi místo ředitele, uvedl, že ne. Kušnierz si to asi přečetl v inzerátu o výběrovém řízení na ředitele úřadu. Šulc prý ani nevěděl, zda si Vráblík hledal svého nástupce.

Mail napsaný Vráblíkem ještě před pohovorem se zájemci, ze kterého měl vzejít ředitel úřadu, určený Kušnierzovi, obsahoval informaci, že bude po dohodě se Šulcem jmenován. Šulc si na mail nevzpomínal, ani si již nevzpomínal na souvislosti mailu.

Podle mailů o této dohodě měl vědět nejen Šulc (ODS), ale i současný náměstek hejtmanky Pavel Kouda (ČSSD).