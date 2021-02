Policie tam zadržela exhibicionistu oblečeného do křiklavě růžové podprsenky s třásněmi.

Podle informací Deníku měl být pod vlivem alkoholu a chtěl se snad opalovat u sochy T. G. Masaryka, z níž následně spadl. To bylo zřejmě důvodem i jeho krvavé rány na hlavě. Dotyčný muž neměl navíc na ústech ani roušku a hlasitě pokřikoval na lidi kolem. Na místo dorazila i posádka záchranné služby. Až záchranáři exhibicionistovi nasadili respirátor. „A to jste ještě neviděli všechno. On se tu svlékal i do noha,“ hlásil jeden z přihlížejících mužů. Jak pro Deník uvedla mluvčí policie Eva Valtová, policii přivolali na místo strážníci. „Muž se pod vlivem alkoholu dopouštěl protiprávního jednání. Vzhledem k tomu že na opakovanou výzvu od upuštění tohoto jednání nereagoval, policisté použili donucovací prostředky. Muž byl následně předveden ke zjištění totožnosti a k provedení dalších úkonů na policejní služebnu,“ doplnila Valtová.