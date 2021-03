Policejní psi Frigo a Hazard vyčenichali odcizené dveře a další předměty ze skladu firmy na Karlovarsku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Vloupání, které se stalo opakovaně, oznámil letos v lednu na tísňovou linku policie osmapadesátiletý muž. Psovod se svým psem Hazardem našli první část lupu blízko cyklostezky. „O den později však policisté vyjížděli na stejnou adresu, kde mělo dojít opět ke krádeži. Tentokrát měl službu policejní psovod se svým služebním psem Frigem. I on svého parťáka dovedl k několika dveřím, které si měl pachatel ponechat kousek od areálu,“ uvedla mluvčí policie Eva Valtová. Policisté se případem začali intenzivně zabývat a na základě prověřování zjistili, že dveře ze skladu odcizili dva muži ve věku 37 a 40 let. „Mladší muž se měl krádeže dopustit také v únoru v Karlových Varech. Vniknout měl do kóje sloužící k uskladnění potravin a odcizit několik baget, salátů a dalších lahůdek,“ dodala mluvčí. Muži jsou obviněni z krádeže. Podobné činnosti se dopustili i v minulosti. Hrozí jim až osm let vězení.