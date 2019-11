Hlučná hádka mezi sousedy v chodbě bytu v domě v Ostrově na Karlovarsku vyvrcholila pobodáním.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Dva muži se tam 12.listopadu hádali kvůli ženě, jeden z nich vytáhl nůž a druhého pobodal. Pro zraněného dvaatřicetiletého muže přiletěl vrtulník, šestadvacetiletého útočníka policisté chytili na útěku. „Bylo zjištěno, že útočník měl v chodbě po verbální a fyzické rozepři, vzít dva kuchyňské nože, vulgárně nadávat a vyhrožovat zabitím poškozenému. Potom ho měl jedním z nožů říznout do ruky. Muž se dal na útěk, ale útočník ho na schodišti dohonil. Jakmile se poškozený otočil k útočníkovi zády, bodl ho kuchyňským nožem do zad. Poraněnému muži se poté podařilo z místa utéct,“ uvedla policejní mluvčí Eva Valtová. Policistům případ oznámil sám poraněný, když došel na policejní služebnu. Hlídka okamžitě vyrazila na udanou adresu, ale pachatele tam už nezastihla. „Měl odjet společně s ženou, která byla předmětem sporu,“ sdělila mluvčí. Oba ujíždějící policisté brzy zadrželi. Zraněný byl letecky transportován do Fakultní nemocnice v Plzni. Útočník putoval do vazby a hrozí mu trest odnětí svobody až na deset let.