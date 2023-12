Hra a plané řeči? Ani omylem. Za plánování vraždy si žena odsedí osm let

Už je to definitivní. Marně se dvaačtyřicetiletá Gia Daniela Veselá hájila tím, že šlo z její strany jen o hru a plané řeči. Za plánování surové vraždy movité karlovarské realitní makléřky, na jejíž likvidaci si chtěla najmout Alexe Abadona, vraha manželky Ivana Jonáka, si odsedí celkem osm let. Rozhodl o tom Nejvyšší soud, který zamítl její dovolání. Potvrdila to mluvčí soudu Gabriela Tomíčková.

Gia Daniela Veselá u Krajského soudu v Plzni. | Video: Deník/Monika Krausová

Veselá si podle obžaloby na likvidaci makléřky najala Abadona loni v květnu. Za nájemnou vraždu mu slibovala několikamilionovou odměnu. „Muži opakovaně při osobních setkáních řekla vše o vytipované oběti a instruovala ho, jak dotyčnou přimět k převedení finančních prostředků na účet, jehož číslo jí předá. Dále jej poučovala, jakým způsobem se má zbavit těla poškozené - doporučila mu, aby zalil jeho části do betonu a takto je hodil do jezera Medard, dále jej měla poučovat, jak vraždu správně provést a současně si měla naplánovat alibi,“ zaznělo v obžalobě. Abadon ale vše oznámil policii. Makléřka soudu řekla, že ji šokovalo, že ji chtěla Veselá, s níž měla poměrně dobré vztahy, nechat zavraždit. „Občas jsem ji navštěvovala, párkrát jsme byly i s jejími dětmi na výletě. Nechtěla jsem tomu vůbec věřit, v hlavě mi běželo mnoho otazníků. Nejsem schopná se s tím srovnat,“ popsala soudu. Vražda vyhazovače: Pávkův advokát má nové důkazy. Štěpnička bude chtít odškodné Obžalovaná při hlavních líčeních u Krajského soudu v Plzni vinu opakovaně popřela. Tvrdila, že z Abadona měla strach. „Bála jsem se ho. Vyprávěl mi, co vše dělali s Jonákem v Discolandu, chtěl si povídat o vraždách. Vzrušovala ho myšlenka, že ho navádím k zločinu. Chtěl znovu zažít adrenalin a pocit gangstera. Chtěl se bavit jenom jako, ale o někom reálném, kterého nenávidím. Já nejsem člověk, který by dokázal zabít,“ tvrdila Veselá. Zdroj: Deník/Monika Krausová Plzeňský senát v čele se soudcem Janem Hostašem dal ženě letos v lednu ještě šanci, uložil jí jen podmínku. Odvolací Vrchní soud v Praze ale v dubnu dospěl k názoru, že je na místě mnohem přísnější trest, a verdikt z Plzně zrušil. „Odvolací soud znovu rozhodl tak, že obžalovaná se odsuzuje k trestu odnětí svobody v trvání osmi roků. Pro výkon tohoto trestu byla zařazena do věznice s ostrahou,“ informovala Deník mluvčí VS Kateřina Kolářová a dodala, že odvolání obžalované bylo zamítnuto jako nedůvodné. Popíjeli, hádali se. Žena pak svého druha bodla do zad Veselá využila poslední šanci, jíž bylo dovolání k Nejvyššímu soudu. Argumentovala tím, že šlo z její strany jen o plané řeči, že šlo o jakousi formu hry, do níž by byla vmanipulována Abadonem. Stejně jako u Vrchního soudu, ale i u Nejvyššího soudu narazila. Je podle něj nepochybné, že jednala s rozmyslem. „V nahrávkách se svědkem pouze nepřitakávala a nejednala zcela pasivně. Naopak vystupovala aktivně a údaje, které svědku poskytovala, odpovídaly skutečnému stavu věci. Nadto nešlo pouze o hovory, ale též o objíždění objektů, kde se poškozená mohla zdržovat, a objektů, kde podle pokynů obviněné mohlo být uloženo její tělo tak, aby se nenašlo,“ uvedla Tomíčková s tím, že Veselá komunikovala zcela aktivně a výslovně trvala na fyzické likvidaci makléřky. Abadona, jehož minulost dobře znala, opakovaně kontaktovala a precizně mu vyložila svoje plány, včetně plánů na likvidaci těla, rozdělení zisku a zajištění alibi.

