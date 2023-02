Letos 29. března usednou u Krajského soudu v Plzni na lavici obžalovaných tři muži - dva nájemní vrazi Petr P. a Jan T. a objednavatel vraždy Jan Š. Všech pět mužů, tedy trojici obžalovaných, svědka i zavražděného muže, spojuje prostředí, v němž se pohybovali, tím jsou karlovarské diskotéky. Vrazi měli Antonína S. na podzim roku 2011 vylákat do autoservisu a zastřelit ho. Tělo měli následně zabalit do koberce a odvézt do lesa mezi obcemi Hlinky a Přílezy na Karlovarsku, kde ho zapálili. Ještě doutnající tělo nalezl náhodou 3. října roku 2011 lesní revírník Ludvík Poláček. Když uviděl končetinu, nejdříve si myslel, že jde o figurínu.

"Původní navržená sazba činila 15 až 20 let, ale možná výše trestu byla po vazebním jednání, které se konalo letos 31. ledna, navýšená až na výjimečný trest, a tím je doživotí," uvedl plzeňský státní zástupce Jakub Kubias. Potvrdil informace Deníku, že jak obžalovaní, tak svědek, mají už za sebou trestní minulost. "Jsou ze stejné party," dodal. Více informací ale nechtěl poskytovat. Nechtěl tak ani komentovat,, co bylo důvodem, proč začal svědek vypovídat. Podle zdroje Deníku ale svědek přebral Petru P. přítelkyni v době, kdy seděl ve vězení za jinou násilnou trestnou činnost. "Nemohu to potvrdit, ani vyvrátit," poznamenal státní zástupce.

Majiteli zverimexu hrozí ukončení provozu. Zvířata mají nevhodné podmínky

Podle informací Deníku Jan Š. není hlavním objednavatelem popravy. Tím má být vietnamský boss, který si potřeboval s Antonínem S. vyřídit účty. Půl milionu korun jako odměnu měl dostat Jan Š. a půl milionu korun Petr P. Zabitý vyhazovač měl mít údajně zlámané klíční kosti i ruce. Korunní svědek měl vrahům opatřit střelnou zbraň. Jan Š. ještě do loňského roku provozoval známou karlovarskou diskotéku.

Revírník Poláček vloni Deníku řekl, že na osudný den z podzimu roku 2011 nemůže jen tak zapomenout. "V ten den jsem šel ráno na obhlídku lesa. Všiml jsem si doutnajícího klestí, které něco ukrývalo. Nejdříve jsem si myslel, že jde o pálení vyhozených odpadků. O té končetině, kterou jsem jako první zahlédl, jsem si nejdříve myslel, že jde o část figuríny z obchodu. Pamatuji si, jak mi blesklo hlavou, co tu lidé pálí za odpad. Dodnes si pamatuji tu černou ohořelou botu, kterou měl ten člověk na sobě," vzpomínal revírník. S hrůzou zjistil, že nešlo o figurínu, ale o lidské tělo. Objevil je v půl desáté. O dvacet minut později už o svém nálezu informoval policisty. Problém byl v tom, že na daném místě v lese nebyl tehdy signál, takže musel jet asi dva kilometry daleko.

Obyvatelé Rybář musí vyčkat. Pivovar půjde k zemi nejdříve v dubnu

Místo nálezu prohledávalo několik desítek policistů a psovodů. "Je mi jasné, že budu muset k soudu jako svědek, což mi nebude dvakrát příjemné, ale to se nedá nic dělat," dodal nálezce mrtvého těla, který si vybavuje, jak dva dny před osudným dnem jezdila lesem poblíž limuzína a mu bylo divné, co tam dělá. Už vloni se spekulovalo, že Antonín S. "obral" jednu vietnamskou skupiny o velké množství eur.