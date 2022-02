Podmíněný trest odnětí svobody na dva roky dostal dnes u Okresního soudu v Karlových Varech bývalý vychovatel věznice ve Vykmanově u Ostrova Lukáš Kislinger za to, že spolu s vězněm Stanislavem Dérem umožnili pašování mobilních telefonů do věznice. Kislinger je zároveň vinen, že umožnil Dérovi převzetí více balíčků, než na kolik měl nárok a že mu vypracoval neoprávněná pozitivní hodnocení, na základě nichž Dér žádal o prominutí části trestu. Dér dostal souhrnný dvouletý nepodmíněný trest. Tím skončil u karlovarského soudu tříletý proces, který byl opakovaně odročen nejen kvůli pandemii, ale i kvůli nepřítomnosti svědků. Pro odsouzené to však konec neznamená. "Bylo evidentní, že pan předseda byl na tento verdikt připraven. Překvapeni nejsme," komentoval rozhodnutí soudu Kislinger. "Budeme se proti tomuto rozhodnutí bránit u Krajského soudu v Plzni," reagoval jeho advokát Jakub Šauer.

Oba odsouzení a jejich právní zástupci se netajili tím, že jsou velmi nepříjemně překvapeni z toho, že soudce ani tentokrát na opakovanou žádost nepředvolal dva jejich svědky - bývalého ředitele věznice Pavla Zangeho a člena Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Radka Singera. Jejich přítomnost byla podle nich naprosto zásadní. "Pokud by totiž vypovídali, buď by museli shodit sebe, nebo toho druhého, a nebo by jasně vyšlo najevo, že lhali," prohlásil u soudu Šauer.

On i jeho klient od počátku tvrdí, že jde o komplot vůči vychovateli za to, že byl naopak zásadový a upozorňoval na nešvary, které se ve věznici dějí. Místo nápravy ale dostal na starost vězeňské oddělení H3 s mnoha desítkami odsouzených, přičemž zákon umožňuje maximálně 20 vězňů. Během procesu vypovídali před soudem jako svědci hlavně vězni. Výpovědi některých z nich přitom obhajoba napadla, protože v inkriminované době, tedy v lednu roku 2018, nebyli ani ve výkonu trestu ve Vykmanově.

Státní zástupce Jiří Richter ale trval na svém. "Opírám se o svědecké výpovědi, že mezi Kislingerem a Dérem panovala dohoda, na základě níž bude Kislinger přivírat oči, pokud budou Dérovi dodávány nedovolené věci. Beru v potaz výpověď svědka, který potvrdil, že číslo mobilu, který do věznice poslal, se shoduje s tím, který byl zadržen. Máme tu výpověď svědkyně, která popsala, jak Dérovi posílala zásilky a že docházely v době, kdy byl ve službě Kislinger. Dva svědci potvrdili, že viděli u Déra ve věznici mobilní telefony. A že to před soudem popřeli? Je obvyklé, že svědci před soudem popírají to, co uvádějí v přípravném řízení," vysvětloval ve své závěrečné řeči státní zástupce Richter. Podle něho byl i přímý úmysl ze strany Kislingera v tom, že Dér dostával více balíčků.

Advokát Déra František Siegel ale prohlásil, že neexistuje žádný důkaz o tom, že by Kislinger Dérovi mobily předal. "Obžaloba byla postavena především na výpovědi svědků, z nichž dva následně svou původní verzi popřeli. Je potřeba, aby se soud vypořádal s věrohodností těchto svědků. Jde o lidi, kteří mají více než deset záznamů v trestním rejstříku. Už jen proto je nelze brát jako věrohodné svědky," konstatoval advokát Siegel.

"Nic takového, co je tu mému klientovi předkládáno, se nestalo. Nemohli jsme soudu předložit naše důkazy, které jsme požadovali, a nebyli předvoláni ani naši svědci. Vzhledem k tomu, že se tato kauza objevila na předních stranách novin, věřím, že bývalý ředitel věznice Zange a zaměstnanec GIBS Singer nebyli předvoláni na základě nátlaku. Proč se soud nezabýval zkouškou způsobilosti, které byl můj klient údajně podroben, ale výsledky o ní nikde nejsou? Proč v jiných případech byly tyto záležitosti řešeny jako přestupky, ale v případě mého klienta bylo rovnou podáno trestní oznámení?" konstatoval Šauer.

Soudce Dalibor Čermák uznal Kislingera vinným například na základě rentgenového snímku balíčku, na němž je podle něho zřejmé, že šlo o mobilní telefon a přesto bývalý vychovatel umožnil, aby si ho Dér převzal. Ve svém verdiktu se opíral i o výpovědi svědků.

Redakce Deníku sleduje případ více než dva roky. Mezitím vyplynulo na povrch, že se ve Vykmanově konají bujaré drogové mejdany. Vyměnilo se tam i vedení. Podle oficiální verze však odchod Zungeho z postu ředitele s touto kauzou nesouvisí. Podle obhajoby by ale právě Zange i Singer z GIBS mohli říci, co se odehrálo v klíčovém lednu roku 2018. Tehdy se Kislinger měl nevědomky podrobit takzvané zkoušce způsobilosti, tedy testem, zda je loajální. Tu prý měl Kislinger absolvovat, ale neuspěl v ní. Záznamy ovšem o tom nejsou, a to ani kamerové ani písemné. "Můj klient se na to dotazoval u Generální inspekce bezpečnostních sborů, a potvrdili mu, že z takové zkoušky musí být pořízen záznam. My se chceme proto svědků zeptat, proč ty záznamy nejsou," poznamenal v září roku 2021 advokát Šauer.

Jeden ze svědků navíc před soudem uvedl, že v přípravném řízení usvědčil Kislingera pod nátlakem pracovníků oddělení prevence. "Měl jsem tři měsíce do konce výkonu, chtěl jsem mít klid. Co jsem měl dělat, když za vámi přijde bezpečák a řekne to a tak tam bude napsáno. Prevence to nařizovala. Byli to dva lidé. Všechno házeli na Kislingera, šli mu po krku. Všechno, co jsem uvedl v přípravném řízení, bylo pod nátlakem. Ty SIM karty Dérovi někdo nastrčil. Od vězňů to nikdo nebyl," uvedl vloni v září vězeň Martin Grunza. Další popisují, co se ve věznici dělo. „Pan Kislinger neměl problémy s vězni, ale s vedením. Upozorňoval třeba na to, že má pod sebou jako vychovatel více odsouzených, než je povoleno. Norma říká dvacet vězňů, on jich měl tak sedmdesát. Když na to poukázal, byl převelen na oddělení, kde bylo asi šedesát spíše problémových odsouzených. A tam už problémy měl, a velké,“ uvedl v lednu roku 2020 u soudu například vychovatel Michal Nohejl a pokračoval: "Drogy jsou tam na denním pořádku, konají se tam víkendové drogové party. Mám za to, že věznice to moc řešit nechce, protože pro vedení je prioritou zaměstnanost odsouzených." Podle Nohejla se v roce 2017 uskutečnilo ve Vykmanově testování na drogy, 130 vězňů mělo pozitivní nález, kapacita zařízení je přitom 940.

Obžalovaný bývalý vychovatel je nyní učitelem na karlovarské základní škole. I když u soudu zaznívají silná slova, Generální ředitelství vězeňské správy (GŘVS) nechce kauzu, která stále není uzavřená, komentovat.