Dlouho bezproblémové manželství začalo mít podle ženiny výpovědi trhliny po smrti mužovy matky, opravdové peklo jí začalo v roce 2018. Životní partner ji podle jejích vyjádření na policii opakovaně napadal. A hlídal každý její pohyb. „Sledoval polohu jejího telefonu a tak kontroloval, kde se manželka nachází, dále ji nejméně jednou donutil opustit rodinný dům a poškozená tak byla nucena přespat v zahradním altánu, následně po požití pervitinu stupňoval své ataky vůči poškozené, kdy ji fyzicky napadal nejméně 3x týdně, a to kopanci, fackami, taháním za vlasy. Dále přesvědčoval poškozenou, aby užívala pervitin s ním se zdůvodněním, že pak budou mít lepší společný sex, přičemž pervitin si pod nátlakem v blíže nezjištěném počtu případů v blíže nezjištěném množství aplikovala nosem, nejméně jednou ji udeřil pěstí do obličeje, čímž jí vyrazil zub, v říjnu roku 2019 jí během hádky fyzicky napadl kopanci do břicha a údery dlaní do hlavy, při dalším napadení v říjnu 2019 jí dupl vší silou na její levou nohu, čímž došlo ke zlomenině kotníku levé nohy, neboť zjistil dle lokalizace jejího telefonu, že byla na jiném místě, než mu řekla,“ stojí mimo jiné v obžalobě.